Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- explotó en contra de los reporteros que le preguntaron por Sofía Castro -de 27 años de edad- y su último escándalo.

Es bien sabido que dentro de la farándula mexicana Cynthia Klitbo lleva una buena amistad con la también actriz Angélica Rivera, de 54 años de edad.

Motivo por el cual reporteros suelen preguntarle sobre la ex primera dama de México o acerca de alguna de sus hijas.

Con anterioridad, Cynthia Klitbo ya había mencionado ante los medios que no volvería a hablar de Angélica Rivera, Sofía Castro y de nadie más.

Sobre todo después de que ventiló cosas de más de la familia, lo que le generó algunos problemas con Angélica Rivera.

Por lo que en esta ocasión Cynthia Klitbo se mantuvo firme cuando le preguntaron de Sofía Castro, dejando en claro que no es la vocera oficial.

Fue durante la presentación de la telenovela La historia de Juana que le preguntaron a Cynthia Klitbo en torno a Sofía Castro.

Esto porque recientemente la joven actriz ha recibido críticas y comentarios por su apariencia física.

Sin embargo, Cynthia Klitbo se negó a responder, mostrándose harta de que constantemente le pregunten por personas ajenas a ella.

Por lo que en el caso de Sofía Castro dijo claramente “no soy la vocera”.

Mencionando que si quieren información oficial le llamen directamente a Sofía Castro o a su madre:

“No soy la vocera oficial de Sofía Castro, ni de Angélica. Se los repito infinitamente, pueden levantar un teléfono y si se les da la gana les darán su entrevista. Si me van a preguntar de la señora Rivera y Sofía porque no les contesta el teléfono, pues me quito y no voy a hablar de eso”.

Cynthia Klitbo