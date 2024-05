¿La regañaron? Cynthia Klitbo, de 57 años de edad, ya no quiere hablar de Angélica Rivera después del chisme que le armó.

Buscando defender a su amiga Angélica Rivera, de 54 años, hace tiempo Cynthia Klitbo afirmó que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, le fue infiel durante su matrimonio.

Las declaraciones hicieron reaccionar Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, quien se dijo molesta con Cynthia Klitbo por ventilar asuntos de la vida privada de su mamá.

“A mí la verdad me molestó un poco esta entrevista porque nadie tiene por qué hablar... No es que me molestara, simplemente se me hizo un poco fuera de lugar” Sofía Castro

Cynthia Klitbo (Agencia México)

Cynthia Klitbo ahora se niega a hablar sobre Angélica Rivera: “No soy su portavoz”, dice tras indiscreción que molestó a Sofía Castro

¿Cynthia Klitbo tuvo problemas con Sofía Castro, de 27 años de edad? Algo sucedió entre ellas que parece haberle puesto un freno a sus declaraciones sobre ‘La Gaviota’.

Así se pudo apreciar durante una reciente entrevista en la que reporteros le preguntaron a Cynthia Klitbo sobre el regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica.

Según se dice, esto sucederá con una nueva versión de la telenovela ‘Mirada de Mujer’, a través de una plataforma de streaming.

En declaraciones recogidas por ‘Ventaneando’, Cynthia Klitbo se negó a hablar de la ex Primera Dama de México, señalando: “no soy su portavoz”.

La actriz dejó entrever que su silencio sí tiene que ver con la molestia de Sofía Castro: “ella tiene una hija y los proyectos de trabajo ella los dirá en su momento, no le quiero quitar su primicia porque es mi hermana, yo feliz por mi amiga”.

¿Está distanciada de Angélica Rivera? Cynthia Klitbo presumió que su amistad sigue muy bien, pero para evitar discordia, dijo, “no acostumbro hablar cosas que entre ella y yo hablamos”.

Cynthia Klitbo (Cynthia Klitbo/Instagram)

Cynthia Klitbo habla de cómo vive la menopausia y de por qué en estos momentos tener pareja mo es su prioridad

En otro tema, Cynthia Klitbo confesó que se encuentra en la etapa de la menopausia y, aunque reconoció que padece síntomas molestos, como “los calores”, no la está pasando tan mal.

Esto, gracias a que sí está tomando hormonas, aunque aseguró que estas no provocan cáncer ni algún otro problema de salud.

Finalmente, Cynthia Klitbo reveló que hoy en día se encuentra soltera, pero eso no le molesta porque no tiene problemas de soledad y no quiere tener pareja nada más porque sí.

Además, dijo la primera actriz, actualmente está enfocada en su hija además de que conseguir pareja le cuesta mucho porque nadie le aguanta el ritmo de vida que tiene.