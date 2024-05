Cynthia Klitbo le agradece a Dios estar felizmente soltera, pues a lo largo de su vida ha tenido pésimas relaciones.

A pesar de ser una de las villanas más bellas de la televisión, Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- no ha tenido suerte en el amor.

Pero la soltería es la mejor etapa de Cynthia Klitbo y está contenta con su soledad, pues tiene un gran prioridad antes que el amor.

La última relación de Cynthia Klitbo fue en 2022 con Juan Vidal, a quien acusó de agredirla verbalmente.

Cynthia Klitbo se encuentra soltera y no tiene intención de encontrar pareja, pues está mejor que nunca.

“No tengo parejas gracias a dios, no tengo pareja porque no he encontrado una persona que me llene (…) Es muy difícil que una persona me aguante el termo de vida”

Cynthia Klitbo