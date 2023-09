¿Sabes cuánto cobra Peso Pluma por un concierto privado? Pues El Coyote ya reveló el impactante precio.

No cabe duda que Peso Pluma- 24 años de edad- es uno de los cantantes más cotizados del momento.

Todo esto a pesar de que el exponente de corridos tumbados haya recibido amenazas por parte del crimen organizado por sus presentaciones en Tijuana.

Es tanta la popularidad que tiene Peso Pluma que contratarlo para un concierto no es para nada barato.

Así lo ha dejado ver José Ángel Ledesma, “El Coyote”- de 52 años de edad- quien ventiló lo que cuesta que Peso Pluma de un show privado.

De acuerdo con el cantante de banda El Coyote, un concierto privado de Peso Pluma costaría 20 millones de pesos.

El Coyote hizo esa revelación en un encuentro que tuvo con medios de comunicación, donde aseguró que quiso contratar a Peso Pluma para el cumpleaños de su hijo.

No obstante, al enterarse de la millonaria tarifa de Peso Pluma, el Coyote se negó a pagar, pese a que su hijo de 13 años se enojó con él por no cumplirle su deseo.

Se me enojó porque no le traje a Peso Pluma para que cantara porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que me anda cobrando. Le dije yo a mi hijo, ¿qué quieres, Peso Pluma o quieres seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo. Necesito vender la casa.

José Ángel Ledesma, “El Coyote”