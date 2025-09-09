Lagunilla mi barrio llega a su fin tras 3 años en cartelera, por lo que ya se anunciaron las últimas funciones en el Centro Cultural Teatro 2.

El 2 de septiembre de 2022 se estrenó Lagunilla mi barrio, una obra basada en la película de 1981 del mismo nombre.

Lagunilla mi barrio llegó a su fin tras 3 años en cartelera

A unos días de que Lagunilla mi barrio cumpla 3 años, los actores revelaron que la obra llegará a su fin.

Alejandro Gou, productor de Lagunilla mi barrio, no ha anunciado la fecha de la última función, pero esta tiene presentaciones hasta el 27 de septiembre de 2025.

Durante todo septiembre tendrán presentaciones en el Centro Cultural Teatro 2, con:

Gala Montes, de 24 años de edad: 5,6, 12 y 13 de septiembre

Lila Downs, de 56 años de edad: 26 de septiembre

Violeta Isfel -de 40 años de edad-mencionó que, originalmente, Lagunilla mi barrio tendría una corta temporada.

Pero, tras el éxito de la obra, esta temporada se extendió a 3 años.

“Esta obra a durar tres meses y nada más. Todo lo que ha sucedido con Lagunilla es súper tiempo extra”. Violeta Isfel

Violeta Isfel contó que la producción les renovaba el contrato constantemente y eso alegraba a sus compañeros.

Sin embargo, el término de funciones no le sorprendió a sus compañeros, ya que ellos eran conscientes de que el proyecto se había postergado de más.

“Yo sabía perfectamente que en algún momento, sabemos que Gou tiene un montón de visión, simplemente llegó esta noticia como sabíamos que podía llegar”. Violeta Isfel

Lagunilla mi barrio llega a su fin (Instagram/@lagunillamb_)

Aquí puedes ver Lagunilla mi barrio antes de su última función

Alejandro Gou aún no revela cómo será la última función de Lagunilla mi barrio, pero esto ya es un hecho.

Por lo pronto, Lagunilla mi barrio sigue en cartelera y se presenta los:

Viernes: 8:00 de la noche

Sábado: 7:00 de la noche

Domingo: 5:00 de la noche

Los boletos para ver Lagunilla mi barrio van desde los 4 mil 400 hasta los 912 pesos.

La obra se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 19, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.