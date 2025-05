Cristián de la Fuente se enoja con reportero que lo confrontó por dejar esperando a la prensa tres horas

Cristián de la Fuente hizo enojar a la prensa por llegar tres horas tarde a la develación de la placa de las 200 representaciones de la obra de teatro El Sótano.

De acuerdo con reporteros, les prometieron una entrevista con Cristián de la Fuente; sin embargo, éste se marchó una vez que cumplió con su compromiso con la producción.

En un nuevo encuentro con la prensa, Cristián de la Fuente fue encarado por un reportero, quién le recordó la grosería que les hizo en días pasados.

Reclamó que a Christian de la Fuente, de 51 años de edad, molestó por lo que de inmediato se defendió argumentando que no sabía que la prensa lo estaba esperando.

Por lo que se retiró al concluir su compromiso ya que se sentía mal y al día siguiente tenía un ensayo.

“Yo no me salí. Tengo una costilla quebrada, ando con medicamento, me sentía muy mal, me siento muy mal, para mí fue un esfuerzo venir por el cariño que les tengo… A mí nadie me comunicó que había gente esperando tres horas”

Aunado a esto, el actor le pidió a la prensa informarse y no sacar las cosas de contexto.

Esto porque no está bien de salud y aún así cumple con sus compromisos laborales.

“Hay que tener cuidado, me ha tocado en tu programa que sacan de contexto, cortan pedacitos y uno termina diciendo lo que no dije. Yo vine a revelar la placa y me fui a casa. No es fácil andar con la novena costilla quebrada y la octava fisurada y no parar ni un día. Terminó la función y me fuí”

Cristián de la Fuente