Cristián de la Fuente siente impotencia y enojo al saber que el hombre que robó su motocicleta ya fue vinculado a proceso; sin embargo, su caso parece haberse estancado.

El robo del vehículo de Cristián de la Fuente, tuvo lugar el pasado mes de marzo afuera del Teatro San Rafael, en CDMX.

En mayo de 2026, autoridades identificaron y detuvieron a personas relacionadas con el caso. Dos meses después, en junio, uno de ellos fue vinculado a proceso bajo medidas cautelares sin prisión preventiva.

Hasta el momento, el actor, de 52 años, no ha recuperado su motocicleta a la falta de una orden judicial específica por parte de un juez.

Ante esto, el afectado criticó el sistema de justicia mexicano ya que, asegura, existen videos y testimonios que prueban la culpabilidad de imputado.

“La moto me la robaron en marzo, estamos en agosto... Da impotencia y dan ganas de decir... Uno no puede hacer nada” Cristián de la Fuente

Le roban su moto al actor Cristián de la Fuente (Eduardo Díaz)

Cristián de la Fuente critica sistema de justicia mexicano

Frente a diversos medios de comunicación, como Sale el Sol, Cristián de la Fuente se mostró resignado a no recuperar próximamente su motocicleta debido a que su caso avanza a pasos lentos; no obstante, reconoció que hay delitos que merecen prioridad.

“Justicia con mi moto es lo de menos. Que se haga justicia con las mujeres que son abusadas. Que se haga justicia con robos, con delitos más duros”, subrayó. Cristián de la Fuente

Reiterando que el ladrón de su vehículo ya está vinculado a proceso, condenó que el sistema judicial mexicano sea lento por lo que es necesario resolver sus fallas.

“El tipo está vinculado y hay que hacer el proceso y resolverlo. Hay que ver cuáles son las fallas que puedan haber en el sistema judicial” Cristián de la Fuente

Finalmente, instó a realizar la denuncia correspondiente ante cualquier delito, así como pidió a los medios ayudar a visibilizar las causas ya que “hay gente que sufre más”.