Mariela Sánchez revela si Cristian Castro fue violento con ella y fuera la causa de la ruptura y cómo terminó con Verónica Castro.

En entrevista con Ana María Alvarado para Sale el Sol, Mariela Sánchez rompe el silencio sobre los motivos de ruptura con Cristian Castro.

Compartió su versión de los hechos que llevaron al final de su romance, que la llevaron incluso a abandonar México.

¿Cristian Castro celoso? Mariela Sánchez no habría sido la única afectada por esta conducta

A fines del 2023, Cristian Castro oficializó su romance con la modelo, Mariela Sánchez de 42 años de edad

La relación iba viento en popa pero todo terminó en escándalo cuando viajaron a México semanas atrás.

Como nunca antes, Mariela Sánchez rompió el silencio y contó en entrevista por qué se separó del cantante.

Cristian Castro de 49 años de edad se separó de su última novia, Mariela Sánchez, luego de tan solo dos meses de lo que parecía ser una apasionante relación.

Lo cierto es que estos días se dieron a conocer las formas en las que se maneja el cantante mexicano, donde reina la violencia y los malos tratos hacia sus parejas.

Ante esto, Mariela Sánchez, en una entrevista con la periodista, Ana María Alvarado para Sale El Sol.

Ha decidido romper el silencio revelando los motivos sobre el fin de su relación con Cristian Castro, dejando entrever que no fue agresivo con ella.

“Voy a sostener mi posición de no hablar mal de Cristian porque no hay nada malo por hablar, viví unos días hermosos y yo nunca tuve agresividad de él, quiero aclarar porque no fue agresivo conmigo en ningún momento”

Mariela Sánchez