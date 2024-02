¿Cristian Castro estaría en problemas tras su separación de Mariela Sánchez? Revelan que no es la primera vez que el cantante cela a sus parejas.

El pasado viernes 23 de febrero se dio a conocer que Cristian Castro -de 49 años de edad- y Mariela Sánchez habían finalizado su relación.

A un mes de que la pareja había confirmado su romance, Mariela Sánchez -de 42 años de edad- decidió irse de México luego de que había viajado al país para acompañar a Cristian Castro en sus conciertos.

¿Cristian Castro ya terminó con su novia? El amor por Mariela Sánchez no le habría durado ni meses

Pese a que la pareja no ha querido dar más detalles sobre los motivos de su ruptura, ya se dio a conocer que una conducta de Cristian Castro había afectado su relación.

Incluso se dio que Mariela Sánchez no habría sido la única pareja de Cristian Castro que había pasado por lo mismo.

En medio de la controversia por la abrupta ruptura entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, han surgido varios rumores sobre los posibles motivos de su separación.

Y es que mientras que Cristian Castro aseguró que su romance con Mariela Sánchez finalizó de la mejor manera, han surgido otras versiones que aseguran hubo una fuerte discusión.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el periodista Pablo Layus -de 52 años de edad- habló sobre los motivos que habían llevado a la pareja a finalizar su relación.

El periodista relató que la inseguridad de Cristian Castro había tenido mucho que ver con la ruptura, además de que no era la primera vez de que tenía esa conducta con una de sus parejas.

Pablo Layus puntualizó que Cristian Castro es un hombre muy celoso y constantemente controlaba a Mariela Sánchez.

Estos ataques de celos ya los había mostrado en Argentina, incluso Mariela Sánchez les había pedido a sus exparejas que ya no le escribieran pues al cantante no le gustaba.

“Él empezó con muchos ataques de celos, conozco algunos exnovios de Mariela con los cuales ella tiene muy buena relación y sé por uno de ellos que Mariela le había pedido que ya no le escriba más porque Cristian se ponía muy celoso y le miraba el teléfono todo el tiempo”

Sin embargo, al llegar a México la situación empeoró por lo que Mariela Sánchez ya no aguantó más.

Pablo Layus relató que Cristian Castro violentó verbalmente a Mariela Sánchez, por lo que ella tomó la decisión de dejar al cantante.

“No me hablan de violencia física, pero sí verbal, que fue lo que ella no se aguantó, vinieron luego un montón de hechos que a ella le hicieron alertar sobre que no podía quedarse sola con él”

