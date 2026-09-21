Con 5 años de trayectoria, Karina es una cantante reconocida en el mundo del K-pop. Es líder del grupo femenino Aespa e integrante de Got the Beat.

Su nombre se vio envuelto en la polémica tras protagonizar la campaña Chuck 70 X de Converse, la cuál fue señalada por hacer alusión al Ku Klux Klan.

Campaña por la que Converse ofreció disculpas y que fue eliminada en su totalidad, pero...

¿Quién es Karina? Cantante y bailarina surcoreana, integrante de Aespa

Karina, cuyo nombre real es Yoo Ji-min, es una cantante-rapera y bailarina. Es conocida por ser líder del grupo femenino de K-pop, Aespa, que se formó en noviembre de 2020.

Karina (@Katarinabluu / Instagram)

¿Qué edad tiene Karina? Cantante y bailarina surcoreana, integrante de Aespa

Karina nació en Suwon, Provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, el 11 de abril de 2000 por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Quién es el esposo de Karina?

Karina no está casada. Su último relación sentimental pública fue con el actor Lee Jae-wook, de 28 años, de quien se separó en febrero de 2024.

Karina (@Katarinabluu / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Karina?

A Karina la rige el signo zodiacal de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Karina?

Karina no tiene hijos.

¿Qué estudió Karina?

Karina abandonó sus estudios para concentrase en su carrera como artista; sin embargo, por medio del GED obtuvo su certificado de educación secundaria.

Karina (@Katarinabluu / Instagram)

¿En qué ha trabajado Karina? Cantante y bailarina surcoreana, integrante de Aespa

Antes de debutar en la industria musical, Karina era una figura popular en internet.

era una figura popular en internet. En 2019 participó como bailarina en el video musical de la canción “Want” de Taemin.

En noviembre de 2020 debutó como líder del grupo femenino de K-pop, Aespa, con quienes ha lanzado 2 álbumes de estudio y 7 EP.

En enero de 2022 se integró a grupo musical Got the Beat.

En 2024 debutó como solista con el lanzamiento del tema “Up”.

Participó junto a Kai (de EXO) en el escaparate virtual de Hyundai y SM para The All-New Tucson.

En 2026 protagonizó la campaña Chuck 70 X de Converse.