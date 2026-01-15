La tarde de este 14 de enero, Verónica Castro -de 73 años de edad- ingresó al hospital con el fin de recibir terapia por el dolor crónico que enfrenta tras caer de un elefante en 2004.

El accidente tuvo lugar durante la final en vivo de Big Brother VIP, donde la actriz hizo su entrada sobre un elefante que perdió el control debido al ruido del público.

Secuelas en la salud de Verónica Castro la llevaron al hospital

Si bien el incidente con el elefante ocurrió hace 22 años, este dejó secuelas prácticamente irreparables en Verónica Castro.

Fue en Ventaneando donde su titular, Pati Chapoy, informó que Verónica Castro fue quien tomó la decisión de internarse temporalmente por recomendación de sus médicos.

Verónica Castro, actriz. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Como resultado del accidente, Verónica Castro sufrió una fisura de columna vertebral, así como otra serie de lesiones que pusieron en riesgo su movilidad.

Desde entonces, y tras varias operaciones en la columna vertebral, la actriz ha padecido una serie de dolores crónicos que cambió su estilo y calidad de vida.

Esto último debido a que su carrera se vio afectada al no poder aceptar proyectos prolongados por el dolor permanente.

En próximos días, Verónica Castro se someterá a terapias que le permitan disminuir el dolor que la aqueja.

De acuerdo con Pati Chapoy, la actriz puede permanecer hospitalizada alrededor de uno o dos días .