Confirman que Gabriela Spanic debe pagarle 300 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante

Un juez de lo civil con sede en la Ciudad de México confirmó que Gabriela Spanic debe pagarle unos 300 mil pesos a Gustavo Adolfo Infante por concepto de reparación de daños.

Ello, derivado de un proceso legal por difamación y daño moral que Gabriela Spanic perdió con Gustavo Adolfo Infante hace ya más de un año.

Gabriela Spanic intentó evitar el pago de la suma, interponiendo un segundo amparo, mismo que las autoridades han determinado como improcedente.

En el programa ‘De Primera Mano’ del 1 de febrero, Gustavo Adolfo Infante mostró la resolución del Juez Décimo Tercero de lo Civil, en contra de Gabriela Spanic.

El documento señala que le fue negado el amparo que por segunda vez interpuso Gabriela Spanic para evitar el pago de su deuda, por lo que...

Gustavo Adolfo Infante señaló que al conocer la resolución, se la hizo saber a Gabriela Spanic a través de un mensaje porque “está obligada, quiera o no, a pagar” .

Sin embargo, el periodista dijo que su intención no es quitarle dinero a Gabriela Spanic, por lo que le propuso buscar formas alternativas para cubrir su deuda.

Lo único que Gustavo Adolfo Infante le exige a la actriz es que el dinero beneficie a niños con cáncer, como él lo prometió hace meses:

“Yo no quiero quitarle dinero a la señora Spanic, no se trata de eso, no es cuestión de dinero, pero tiene que hacer algo para una institución de niños. ¿Qué? No lo sé, un bailable, un festival, un anuncio, una obra de teatro, labor social, a ver qué, pero es para niños con cáncer”

Gustavo Adolfo Infante