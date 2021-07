Hace varios meses inició una batalla legal entre Gustavo Adolfo Infante y Gaby Spanic.

Todo comenzó debido a que Gustavo Adolfo Infante presentó una nota en la que la actriz, se habría expresado de forma inadecuada sobre Lucero.

Entonces, Gaby Spanic procedió a demandar a Gustavo Adolfo por daño moral.

Sin embargo, Gaby Spanic perdió el juicio, por lo que debería pagarle al presentador de televisión una suma de casi 400 mil pesos por indemnización.

Por su parte, Gustavo Adolfo dio a conocer durante la emisión del pasado 22 de julio del programa matutino “Sale el Sol”, que Gaby Spanic no le ha pagado lo que le debe por la demanda.

Durante la misma transmisión de “Sale el Sol”, además de mencionar que Gaby Spanic no le ha pagado a Gustavo Adolfo, los conductores también aprovecharon para hablar del escote de la actriz de telenovelas.

Recordemos que durante el pasado 21 de julio, Gaby Spanic se despidió de “Si nos dejan”, su más reciente telenovela, con una sensual fotografía tomada desde los camerinos.

Esta foto llamó bastante la atención debido a su escote, el cual no deja mucho a la imaginación.

Por su parte, Alex Kaffie fue quien presentó la fotografía de Gaby Spanic.

Posteriormente, Joana Vega-Biestro continuó argumentando que “se nota que Gaby Spanic no está respirando en la foto”.

“Espero que no me demande por lo que voy a decir, pero hay fotos en donde se nota que no está respirando; o sea, se ve bien, pero se nota que no está respirando, perdón, pero se así se ve”

Joanna Vega-Biestro