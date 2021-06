Gaby Spanic perdió el año pasado la demanda que interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por daño moral.

En consecuencia, Gaby Spanic debía pagarle a Gustavo Adolfo Infante casi 400 mil pesos como indemnización, lo que aun no ha sucedido.

Ante ello, se le preguntó a Gaby Spanic si está en riesgo de ser embargada para saldar la deuda. Su respuesta provocó de inmediato la reacción de Gustavo Adolfo Infante.

En un encuentro con reporteros, Gaby Spanic se negó a hablar sobre cuándo pagará la indemnización que le debe al conductor del programa ‘De primera mano’.

Sin embargo, la actriz, que reaparecerá en las telenovelas con un personaje en la telenovela ‘Si nos dejan’, aprovechó para enviarle un mensaje a Gustavo Adolfo Infante:

Sobre la posibilidad de que sea embargada, debido a que ya casi se cumple un año sin que le haya pagado a Gustavo Adolfo Infante, la actriz comentó:

“Soy una mujer digna de admirar como todas, soy madre soltera, luche por defender mis derechos como mujer, como madre, como profesionista y es muy difícil estos siete años que no me dieron trabajo por una campaña de desprestigio donde no se tocaron el corazón, les importó más perjudicar a alguien porque sí”

Gaby Spanic