Gustavo Adolfo Infante justifica confundir a Pedro Infante con Vicente Fernández

Gustavo Adolfo Infante fue la burla en estos días, debido a que durante una transmisión en vivo en el velorio de Vicente Fernández lo confundió con Pedro Infante.

Durante su programa en YouTube, Gustavo Adolfo Infante platicó sobre el cómico error que cometió en el velorio de Vicente Fernández.

Era el segundo día del homenaje que le rindieron a Vicente Fernández ante su muerte a los 81 años, mismo que Gustavo Adolfo Infante cubrió desde temprano.

Sin embargo, al comenzar con su primer enlace en vivo, el periodista quiso describir la posición en que se encontraba el féretro del cantante cuando lo confundió con Pedro Infante.

Hecho que comenzó a ser la burla en redes sociales, por el error que cometió el periodista de espectáculos.

Ahora fue Gustavo Adolfo Infante quien reconoció su equivocación y a manera de seguir el chiste dijo que Pedro Infante se le apareció por eso lo mencionó.

“No pusieron atención a mi transmisión, soy clarividente y vi también a Pedro Infante que ya se había muerto, se murió en el 57 pero yo lo vi ahí”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

El periodista dijo que no era justificación “pero me aventé once enlaces”.

Gustavo Adolfo Infante también confundió a Edith Márquez con Edith González

Gustavo Adolfo Infante habló del error en el funeral de Vicente Fernández que lo han llevado a ser la burla de todos.

Pero además de dar la justificación sobre el cómico error, platicó uno más que tuvo y del que nadie se percató.

Definitivamente no fue la mejor transmisión del periodista, pues confundió a Edith Márquez con la difunta Edith González.

“Luego dije Edith González en vez de decir Edith Márquez, es que fue el espíritu de Edith González también”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante dijo que hubo mucha controversia alrededor de su error y que en la empresa para la que trabaja “nadie me ha dicho nada”.