Virgencita Plis en la Basílica de Guadalupe: Dónde y hasta cuándo ver la impresionante figura de 3 metros.

A un año de la muerte de Amparín Serrano, creadora de la marca Distroller que hizo famosa a la figura de la Virgencita Plis, su hija Minnie West decidió hacerle un homenaje en la Basílica de Guadalupe.

Este consistió en la creación de una Virgencita Plis de 3 metros de altura, la cual ya se exhibe en el Museo de la Basílica de Guadalupe.

Minnie West, de 30 años de edad, compartió un video en el que mostró todo el proceso de creación de la gigante Virgencita Plis.

También, la hija de Amparín Serrano contó cómo logró que exhibieran la figura en la Basílica de Guadalupe y le dedicó un emotivo mensaje a su mamá.

En una publicación de Instagram, Minnie West comentó qué la motivó a solicitar la creación de una Virgencita Plis gigante:

Minnie West señaló que su misión casi se frustra, debido a que sólo había 20 días disponibles para hacer la Virgencita Plis gigante, pero al final logró que un artista identificado como Serhs Domí aceptara el reto.

Minnie West acompañó su publicación con un video en el que se puede ver el paso a paso de la creación de la Virgencita Plis gigante.

Ante ello, Minnie West expresó su profundo agradecimiento a Serhs Domí y al equipo de Distroller que colaboró con él.

¿Te interesa ver la Virgencita Plis gigante? Minnie West contó que le prestaron un espacio en el Museo de la Basílica de Guadalupe donde ya es exhibida y la pueden apreciar todos los visitantes.

La Virgencita Plis de 3 metros de altura permanecerá en el museo hasta el jueves 11 de enero.

Minnie West remató su publicación, dedicando un emotivo mensaje a su mamá Amparín Serrano, a quien dice seguir extrañando mucho.

“Ma, lo logramos!! esto es para ti … te extraño como no tienes idea! Nunca me va a caer el veinte de que no estás conmigo. No hay homenaje en el mundo que te pueda hacer que sea suficiente pero por lo pronto, está virgen paseo por todo cdmx hasta llegar al museo de la basílica donde mucha gente podrá ir a ver y apreciar lo que construiste y lograste! Te amo de aquí a la luna, de regreso y de rodillas!”

Minnie West