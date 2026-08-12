A Nicolás Vallejo-Nagera, conocido como Colate, le sorprendió la decisión del Tribunal Familiar de Miami en Florida, Estados Unidos, que se negó a cambiar el lugar de residencia de su hijo Andrea Nicolás de 15 años de edad, a España junto a él.

Aunque dijo que en el fondo sí esperaba que el tribunal actuará a favor de Paulina Rubio, pues a lo largo de los años han pasado por distintos procesos legales en Miami, por lo que predecía que no ganaría la custodia de su hijo.

Colate habla de la decisión de no tener la custodia de su hijo con Paulina Rubio

Paulina Rubio y Colate se enfrentaron nuevamente en los tribunales familiares de Miami en Estados Unidos, por sus hijos. Siendo en esta ocasión que el empresario pidió que su hijo Andrea Nicolás se fuera a vivir con él teniendo así la custodia del menor.

Sin embargo, tras el proceso en el que Colate incluso argumentó que Andrea Nicolás vivía abusos por Paulina Rubio, el Tribunal Familiar rechazó la petición y ordenó que el menor debía vivir en Miami con su madre.

Ante ello, en una entrevista con Y Ahora Sonsoles, el empresario dijo estar sorprendido por la decisión del tribunal, aunque en el fondo sabía que podían negarle la custodia.

Colate dijo que tras vivir años de procesos legales con Paulina Rubio en el Tribunal Familiar, conoce bien cuál es su actuar y por ende predecía que la custodia no iba a ser suya.

Colate y Paulina Rubio. (Agencia México)

Según los reportes, Colate no solo no pudo demostrar que la decisión de que Andrea Nicolás fuera con él a España era por intereses de su hijo. Sino que también se rechazó la violencia física y mental de la cantante a su primogénito.

Asimismo, tras los tres días de juicios se determinó que la decisión de Colate de irse a España responden a un hecho personal, más no a que Paulina Rubio haya imposibilitado su desempeño laboral en Miami.

Colate seguirá conviviendo con Andrea Nicolás cuando tenga oportunidad

Si bien a Colate se le negó la custodia de su hijo con Paulina Rubio, el empresario podrá seguir conviviendo con el menor, situación que asegura hace cuando tiene tiempo libre en su trabajo.

Incluso, el empresario quiso externar la excelente relación que tiene con Andrea Nicolás compartiendo que el menor disfruta cuando están en su Club Deportivo Badajoz porque le encanta el futbol. Esto además de que prioriza que conozca nuevos lugares cuando están juntos.