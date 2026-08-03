Coco Máxima asegura que la transfobia ha afacetado su carrera y frenado sus oportunidades de trabajo.

En entrevista con la revista TVNotas, Coco Máxima causó revuelo tras hablar de las dificultades a las que se ha enfrentado como mujer transgénero y pide que la tomen en cuenta para hacer personajes cisgénero.

Coco Máxima revela que la transfobia ha frenado su carrera

Las palabras de Coco Máxima provocaron diversos comentarios en redes sociales, pues la actriz habló de la transfobia a la que se ha enfrentado a lo largo de su carrera en el programa De Primera Mano.

Coco Máxima expresó que la polémica inició cuando expresó que las mujeres trans pueden hacer diversos personajes, sin la necesidad de que estos se enfoquen en su identidad de género.

“Mi molestia es que no me están aceptando en lo proyectos, en las campañas o en ciertos eventos por ser una chica trans” Coco Máxima

Coco Máxima (Instagram/@cocomaxima)

La actriz cree que ha sido víctima de discriminación y transfobia, incluso menciona que tras mostrar su postura ha recibido mensaje de odio e insultos.

Coco Máxima destaca que las personas trans tienen derecho a vivir dignamente, además de que se les debe garantizar empleos y educación.

La también conductora contó que sus antiguos representantes le han manifestado que es “complicado” encontrarle trabajo por su identidad de género.

“Ellos me han dicho que no pueden venderme, me han dicho que les ha dicho el gremio, productores, directores, artistas, dicen que es complicado darle tanto espacio a la comunidad trans” Coco Máxima

Coco Máxima habla del desempleo entre las mujeres trans

Coco Mázima expresó que sus declaraciones fueron tergiversadas, pues el punto clave de sus declaraciones era denunciar que las mujeres trans sufren desempleo y discriminación.

La actriz declaró que muchos productores buscan incluir a las mujeres trans en un estereotipo en lugar de enfocarse en su talento.

“Siempre les he dicho, escríbanme otros personajes o no digan que soy, porque tienes que decir que soy una mujer trans. Yo sí podrías interpretarles un personaje de mujer” Coco Máxima

Coco Máxima expresó que es una actriz versátil y está dispuesta a mostrar su talento, así como modificar su imagen con tal de demostrar su capacidad actoral.

La actriz lamentó que pasó varios meses sin empleo, por lo que tuvo que buscar un trabajo administrativo mientras encontraba una nueva oportunidad actoral.