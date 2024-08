Coco Máxima sabe que Ricardo Peralta está mal y no siente más que “pena” por él, hasta augura el final de su carrera.

Ricardo Peralta -de 34 años de edad- ha tenido una mala racha desde que ingresó a La Casa de los Famosos México 2024.

El influencer ha recibido duras críticas y hay quienes lamentan el rumbo que está llevando su carrera.

Coco Máxima siente ‘pena ajena’ por todo lo que le está ocurriendo a Ricardo Peralta

La soberbia de Ricardo Peralta le hace creer que es el favorito de La Casa de los Famosos México 2024 y Coco Máxima lo lamenta.

Tras confrontar a Arath de la Torre -de 49 años de edad- en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024, Ricardo Peralta perdió mucho.

Ricardo Peralta (Instagram/@team_torpecillolcdlfmx)

El influencer se quedó sin cuenta de Instagram, manager y hasta sin diseñador, situación que Coco Máxima lamenta.

Coco máxima expresó en De Primera Mano que le aflige la situación de Ricardo Peralta, quien le da hasta pena ajena.

“Obviamente me da mucha lástima, obviamente me da como pena, una pena ajena, que él no se esté dando cuenta” Coco Máxima

La actriz espera que Ricardo Peralta se de cuenta de su error y recapacite, pues su carrera se está acabando de un día para el otro.

“Lo que a mí me duele mucho es que no se esté dando cuenta y eso se me hace un poquito injusto que no se dé cuenta de que su carrera se está yendo y tanto que le ha costado a mi chiquita hacerlo, pero bueno, qué vamos hacer” Coco Máxima

Coco Máxima expresó que sabe que Ricardo Peralta ha trabajado mucho por forjar su carrera, pero su estancia en La Casa de los Famosos México 2024 está terminado con esta.

Coco Máxima (@cocomaxima)

Coco Máxima espera que Ricardo Peralta pueda recuperar lo poco que le queda

Al parecer de Coco Máxima, Ricardo Peralta está sepultando su carrera y lo lamenta.

“Ya no le puede llover sobre mojado, no voy hablar mal de él al contrario, creo que él se puede redimir, tiene todas las herramientas para redimirse y pues espero que no le pasen más ideas iracundas allá adentro” Coco Máxima

La actriz espera que Ricardo Peralta pueda rescatar lo poco que le queda, pues sus acciones lo han convertido en el menos favorito del reality show.

Sobre si Ricardo Peralta usó la homofobia para dejar mal a Arath de la Torre, Coco Máxima no lo considera así y tampoco cree que haya sido parte de una estrategia.

Más bien, la actriz cree que fue una explicación mal empleada y Ricardo Peralta no supo manifestar su sentir : “Fue un mal entendido que tuvo con Arath”.

Coco Máxima sabe que Ricardo Peralta está dejando por los suelos su reputación y lamenta su situación, pues su trayectoria sería la más perjudicada.