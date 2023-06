Cinthia Aparicio -de 29 años de edad- recientemente contrajo matrimonio con Alexia Ayala -de 57 años de edad- y ahora se olvida de su apellido y pide que se dirijan a ella como “señora Ayala”.

Después de aproximadamente dos años de relación, la pareja de actores celebró su boda civil el pasado domingo 11 de junio de 2023 en una ceremonia sorpresa.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se comprometieron en septiembre de 2022 durante un viaje que hicieron a París, Francia.

La pareja daba de qué hablar debido a que la diferencia entre ambos es de 28 años; sin embargo, eso no los detuvo para por fin unirse en matrimonio.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala (@cinthiaparicio)

Cinthia Aparicio presume fotos de su boda con Alexis Ayala y ahora es la “señora Ayala”

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Aparicio compartió con sus seguidores los mejores momentos de su boda con Alexis Ayala.

En las imágenes se puede apreciar a la pareja en la ceremonia civil, colocando sus huellas y firmando el acta de matrimonio. Así como su primer baile como esposos.

En la descripción la actriz expresa la felicidad y amor que siente por su ahora esposo. Mensaje que termina diciendo: “Ok you can call me Sra. Ayala”.

Las palabras fueron respondidas por Alexis Ayala con el mismo amor y felicidad que Cinthia Aparicio compartió.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se casaron con una boda sorpresa

El pasado domingo 11 de junio, Cinthia Aparicio y Alexis Ayala contrajeron matrimonio con una boda sorpresa, pues sus invitados no tenían idea de que la boda sería ese día.

Al parecer, la familia y amigos tenían entendido que el evento, llevado a cabo en la casa de la pareja, se trataba de una fiesta de compromiso .

Sin embargo, fue hasta caída la tarde que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala sorprenderían a sus invitados, pues resultó que se celebraría la boda.

Fue así que todos se acercaron a un estrado en el cual una jueza declaró a los actores como marido y mujer.