La actriz Cinthia Aparicio confirmó en exclusiva para el programa Hoy que se encuentra muy feliz y dándose una oportunidad en el amor con una persona ajena al medio artístico que conoce desde hace tiempo.

“Pues ¿a quién más se lo voy a decir? A ustedes que sí. Estoy muy contenta. Estoy dándome una oportunidad en el amor” Cinthia Aparicio

Tras su separación de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio reveló que se encuentra en una etapa muy feliz con una persona con quien comparte varios intereses en común.

Cinthia Aparicio destacó que corresponde a su pareja decidir si desea aparecer ante los medios de comunicación, ya que ella no lo presionará.

Cinthia Aparicio revela que se está dando una nueva oportunidad en el amor

Tras meses de especulaciones sobre su vida sentimental, Cinthia Aparicio confirmó que se encuentra viviendo una etapa muy feliz con su nuevo novio.

“Estoy muy feliz, estoy en paz. Estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida, entonces estoy feliz” Cinthia Aparicio

Destacó que en este momento está tranquila y feliz, viviendo esta etapa con una persona muy especial.

“La verdad no les puedo decir otra cosa más que estoy feliz, disfrutando, viviendo tranquila, conociéndonos, ¿sabes?, en el día a día” Cinthia Aparicio

Manifestó sentirse tranquila y contenta, disfrutando el proceso de conocerse día a día con “lo bueno y lo malo”.

“Creo que me estoy dando el tiempo, nos estamos dando el tiempo de conocernos con lo bueno, con lo malo, enamorarnos. Entonces creo que la vida se trata de eso y pues sí, estoy muy contenta” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio explicó que prefiere proteger la privacidad de su pareja y respetar que él no pertenece al mundo del espectáculo, dejando a su criterio si más adelante desea salir a la luz pública.

“Él no es del medio. Creo que respetar eso, que él no sea del medio, es su privacidad (…) Ya él nos irá diciendo si quiere ser parte de esto, ¿sabes?, o no. Pero por el momento ahorita él no es del medio, entonces quisiera como proteger eso de él y ya él si quiere pues con gusto, ya lo conocerán” Cinthia Aparicio

Detalló que se conocen prácticamente de toda la vida, que sus familias se conocen entre sí y que comparten aficiones como el gusto por los caballos y el sombrero.

“Nos conocemos prácticamente de toda la vida. Nuestras familias se conocen (…) Sombrero y a caballo los dos. Entonces tenemos pues muchas cosas en común y así que la vida nos unió" Cinthia Aparicio

Aclaró que no fue algo planificado, sino que la vida la sorprendió positivamente y los terminó uniendo.

“No me lo esperaba. Me sorprendió la vida y me sorprendió para bien” Cinthia Aparicio

¿Qué se sabe del nuevo novio de Cinthia Aparicio?

Si bien en la entrevista Cinthia Aparicio no confirmó el nombre de su pareja y reveló que quería proteger su identidad, ya se filtró que estaría saliendo con Hugo Martínez Manterola.

Es un empresario ganadero enfocado en la ganadería, el comercio de ganado y las importaciones.

Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz (Ganadería Antonio Manterola Rojas SPR de RL / Facebook )

Administra la Ganadería Antonio Manterola (criadero bovino de razas como Gyr, Indubrasil y Nelore fundado en 1960 por su abuelo), cuyas operaciones se ubican en la Hacienda Finca Arroyo “El Potrero” en Nautla, Veracruz.

Se reportó que asistió como su acompañante a la boda de la mamá de Cinthia a mediados de octubre.