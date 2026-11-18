Anne Hathaway fue vista paseando en calles de Nueva York, Estados Unidos, con un bebé en brazos, por lo que se señala, ya habría nacido el tercer hijo con Adam Shulman.

La revista TMZ compartió dichas fotos este martes 17 de noviembre; sin embargo, no dio a conocer mayores detalles más allá de que la actriz presumió su “pequeño paquete de alegría” en Nueva York.

De momento, Anne Hathaway no ha confirmado el nacimiento de su tercer hijo en redes sociales, sin embargo, sus dos anteriores partos los mantuvo en privado, al igual que su vida familiar.

Anne Hathaway da la bienvenida a su tercer hijo con Adam Shulman: es captada en Nueva York con su bebé

Este martes, la revista TMZ compartió varias fotografías de Anne Hathaway, con un bebé en brazos, por lo que se señala, habría nacido su tercer hijo con Adam Shulman.

Anne Hathaway da la bienvenida a su tercer hijo; la captan paseando en Nueva York (TMZ)

Anne Hathaway no ha revelado al momento el nombre de su bebé, fecha de nacimiento, ni si al igual que sus hermanos mayores, Jonathan y Jack, sería niño o habría tenido a su primera hija.

Medios de comunicación como Entertainment Tonight han buscado al representante de Anne Hathaway, Suzan Bymel, para que se confirme el nacimiento de su tercer hijo y el quinto integrante de su familia.

Pese a esto, durante el paseo en Nueva York y como se ve en las fotografías, Anne Hathaway luce feliz con su bebé, bien abrigado en compañía de una amiga, quien no fue captada por el medio.

La actriz ganadora del Oscar reveló su embarazo en Instagram el 19 de junio y lo lució durante las giras de sus diversos proyectos este 2026, la última Verity, en donde dio a conocer que con la llegada de su tercer hijo se tomaría un descanso.

En octubre, Anne Hathaway señaló que ya estaba en la cuenta atrás para convertirse en mamá, destacando que lo esperaban encantados, aunque sabían que todo cambiaría para sus hijos, Jonathan de 10 años y Jack de siete.