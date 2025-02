¿Chyno Miranda padre ausente? La mamá de su hijo revela que tiene más un año y medio sin verlo

Chyno Miranda dio por concluido su ciclo con Natasha Araos, pero no fue la única, aparentemente el cantante también optó por alejarse de su hijo.

La influencer y empresaria Natasha Araos echó de cabeza a Chyno Miranda pues reveló que el cantante no la ha contactado y tampoco ha visto a su hijo desde hace año y medio.

Cabe mencionar que Jesús Alberto Miranda Pérez (nombre real del cantante) tiene un hijo con Natasha Araos llamado Lucca.

A través de sus historias de Instagram, durante una dinámica con sus seguidores, Natasha Araos -de 34 años de edad- habló de cómo es su relación con su ex Chyno Miranda -de 40 años de edad-.

De acuerdo con la ex de Chyno Miranda, la relación se acabó definitivamente en 2021, año en que firmaron su divorcio.

Desde aquel año cerró su ciclo con el cantante, quien también decidió alejarse por completo pese a que tienen un hijo en común.

“Nosotros en 2021 nos divorciamos y cada quien siguió su camino. En mi caso, lo tengo cerrado desde ese momento. Obviamente, tenemos un hijo que nos va a conectar de por vida, pero hay que seguir adelante. Desde que nos divorciamos en 2021 yo no lo veo porque él se fue a Venezuela y tiene más de un año y medio que no llama, que no se contacta”

Natasha Araos