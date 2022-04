El estado de salud de Chyno Miranda continúa siendo crítico. El tema se ha tratado con hermetismo, por lo que se saben pocos detalles sobre la enfermedad que padece.

En las últimas semanas, diversas fuentes han confirmado que Chyno Miranda se encuentra grave de salud .

Y es que, tras su contagio de Covid-19 en 2020, Chyno Miranda no ha dejado de luchar contra las secuelas de la enfermedad.

La enfermedad de Chyno Miranda, de 37 años de edad, tendría al cantante entre la vida y la muerte.

Luego de contagiarse de Covid-19 en 2020, Chyno Miranda comenzó a luchar con un conjunto de secuelas que desencadenaron un problema cerebral.

Se sabe que Chyno Miranda ha tenido que lidiar con la neuropatía periférica, una enfermedad que lo dejó sin poder hablar ni mover las piernas.

De acuerdo con fuentes cercanas al cantante, la enfermedad le provocó parálisis del cuerpo, ya que afecta el sistema nervioso central. Estos serían sus síntomas:

Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre real del artista, detalló con anterioridad cómo enfrentó su enfermedad .

“Luego de pasar por el Covid-19, me enfrenté con una neuropatía periférica. Eso hizo que llegara al punto de no poder caminar. Me dio una encefalitis, que es una inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento.”

Chyno Miranda