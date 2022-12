Tras darse a conocer la entrevista que Chyno Miranda, de 38 años de edad, concedió para dar a conocer su situación actual, la cual asegura es buena desde que ingresó a la clínica El Cedral, Javier Ceriani se mostró satisfecho con la noticia.

Pero eso no fue todo, el titular de Chisme No Like, de 51 años de edad, se puso a llorar en vivo debido a que Chyno Miranda lo incluyó en su mensaje de agradecimiento.

“Quiero agradecerle a mi mamá, a Astrid (su novia), a todos los médicos de El Cedral, al Ministerio Público, a los Fiscales que han hecho un gran trabajo”, dijo Chyno Miranda para posteriormente mencionar a Javier Ceriani pues su entrevistador le informó de la labor que ha hecho el periodista.

“Gracias también a ti papito”, dijo y sus palabras hicieron llorar a Javier Ceriani, quien durante la transmisión en vivo le agradeció al cantante por permitirle investigar y hacer periodismo “del cambio y de acción”.

Javier Ceriani llora al ser reconocido por Chyno Miranda (Chisme No Like / YouTube)

“Hace un año si nosotros no hubiéramos hablado no existiría esa realidad, eso nos emociona, el periodismo del cambio, de la transformación, que cambie la vida de las personas”, dijo Javier Ceriani con voz entrecortada.

Y agregó: “Hay un Chyno que fue liberado este año por nosotros, estamos tan felices porque nos diste ese regalo”.

Elisa Beristain consuela a Javier Ceriani

Por lo que tras dejar claro que gracias a que Javier Ceriani investigó e informó sobre la situación de Chyno Miranda, él está libre, Elisa Beristain, de 50 años de edad, se levantó de su asiento para reconocer y darle un abrazo a su compañero.

Así como apoyó a Javier Ceriani quien comenzó a atacar a medios amarillistas de Estados Unidos que han avergonzado al periodismo.

“Javier tenía que investigar y mostrar y traer todo para mostrar, no solo a ustedes, también a nosotros porque si no podrian venir situaciones legales”, subrayó la comunicadora quien pide no confundirse con el programa.

Elisa Beristain consuela a Javier Ceriani (Chisme No Like)

Chyno Miranda le manda mensaje a Chisme No Like

Tras las lágrimas derramadas por Javier Ceriani, se transmitió un saludo de Chyno Mirando donde agradece a los titulares de Chisme No Like su labor así como les manda saludos bendiciones.