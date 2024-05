La ruptura de Christian Nodal y Cazzu ha desatado rumores sobre todo porque en Internet está circulando una fotografía el cantante de música regional mexicana con Ángela Aguilar.

Por lo que detractores de Ángela Aguilar están aprovechando la imagen para asegurar que la joven cantante fue la tercera en discordia entre Christian Nodal y Cazzu, pero ¿es verdad?

Todo indica que no, ya que es mentira que “una fotografía dice más que mil palabras”. A continuación te contamos todo lo que sabemos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Eduardo Díaz)

La fotografía de Christian Nodal con Ángela Aguilar oculta un secreto

La fotografía de Christian Nodal -de 25 años- junto a Ángela Aguilar -de 20 años- no fue tomada a pocas horas de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu -de 30 años-.

La imagen que ha generado especulaciones no es reciente, aunque se desconoce la fecha de esta toma se dice que el encuentro entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo presenció Cazzu.

“Muchos dicen q fueron captados recientemente, pero hasta donde yo sé no es una foto reciente y aparte él iba ese día con su pareja Cazzu, según me dicen”, señala la comunicadora Chamonic.

Así como la periodista -de edad desconocida- descarta que exista una relación amorosa ya que Ángela Aguilar se presume soltera, pero tiene un romance con Josh Ball -de 26 años-.

Incluso ya presentó al jugador de futbol americano con sus amigos y su familia lo sabe por lo que un amorío con Christian Nodal sería poco probable.

Captan a Christian Nodal junto a Ángela Aguilar tras confirmarse la ruptura con Cazzu

La fotografía de la que todos están hablando muestra a Christian Nodal, sin Cazzu, a la salida de una tienda en Houston junto a Ángela Aguilar.

En aquel momento Christian Nodal vestía un pantalón negro y camisa del mismo color, a su lado se encuentra Ángela Aguilar, quien trae puestos jeans oscuros y blusa verde con coloridos estampados.

La joven cantante observa su celular mientras él está atento posiblemente a la llegada de su vehículo. Hay una distancia notable entre ambos por lo que mucha gente descarta que tengan una relación amorosa.

Cibernautas dudan que Pepe Aguilar -de 55 años de edad- permita que su hija sea la nueva conquista de Christian Nodal por lo que dan por hecho que estarían preparando una colaboración musical.

“Ella es amiga de la primera ex de Nodal, no creo que tengan algo que ver mas bien harán una canción”, “Otra colaboración. Pepe Aguilar no aceptaría que su hija tuviera una relación con alguien mucho mayor que ella”,

“Uy, Pepe Aguilar le va a joder la carrera si se mete con su bebé”, “Ya van a empezar con las especulaciones”, expresan.

Sin embargo, hay quien sí lo cree pues aseguran que Ángela Aguilar estaba interesada en el cantante desde hace algún tiempo, pero negará todo aunque existan pruebas.

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar)

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu?

Ruptura entre Christian Nodal y Cazzu ha desatado rumores. El periodista Maximiliano Lumbia, de edad desconocida, asegura que el cantante le fue infiel varias veces a la rapera.

Así como asegura que el principal motivo de la separación fue la monotonía y es que Christian Nodal y Cazzu vivieron un amor intenso el cual no les alcanzó ahora que nació su hija.

Por ello, Christian Nodal recientemente declaró en una entrevista que no necesitaba casarse con la rapera ya que su gran compromiso es Inti, su bebé.

El amor se murió entre Christian Nodal y Cazzu (Eduardo diaz / SDPnoticias)

Aunado a esto, en redes sociales se especula que Belinda -de 34 años de edad- puso a dudar a Christian Nodal cuando lanzó la canción Cáptus.

Incluso lo habría buscado por lo que Cazzu leyó sin querer el chat y su corazón se rompió.

belinda 3 ( )

Otra teoría apunta que la tercera en discordia fue la primera novia de Christian Nodal, ya que ambos tienen una gran relación, tanta cercanía habría molestado a Cazzu, quien notó que ambos “tienen algo más”.

Hasta el momento ni Christian Nodal ni Cazzu han revelado el verdadero motivo de su separación.