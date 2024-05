¿La entrevista de Christian Nodal en Hoy fue grabada? Estas serían las señales de que el cantante no estuvo en vivo en el matutino.

Con bombo y platillo se anunció que este viernes 24 de mayo, Christian Nodal -de 25 años de edad- estaría presente en el programa Hoy.

Lo que llamó la atención es que Christian Nodal acababa de anunciar su ruptura con Cazzu -de 30 años de edad-, por lo que muchos especulaban sobre si cancelaría su participación.

Al final Christian Nodal si estuvo presente en el programa Hoy y participó en varias dinámicas junto con los conductores de Hoy.

Sin embargo, a través de las redes sociales se empezó a especular que la entrevista de Christian Nodal en el programa Hoy sería grabada y hay varias señales que la mostrarían.

Revelan que la entrevista de Christian Nodal en Hoy fue grabada

Tras casi dos años juntos y una hija en común, Christian Nodal y Cazzu confirmaron que se habían separado luego de varios rumores sobre una ruptura.

En plena polémica por su ruptura, el programa Hoy anunció que Christian Nodal estaría de invitado este viernes 24 de mayo.

Cazzu y Christian Nodal. (@cazzu)

Se creó gran expectación por su presencia en el programa Hoy y es que muchos se cuestionaban si hablaría sobre su ruptura con Cazzu.

Sin embargo, conforme pasó el programa usuarios empezaron a notar algo raro y a través de las redes sociales señalaron que la entrevista habría sido grabada.

Y es que a través de las redes sociales, usuarios señalaron que la entrevista de Christian Nodal en Hoy había sido grabada hace dos semanas.

Christian Nodal en Hoy (@Hugomaldonadotv / X )

Muestra de ello es que no se habría pronunciado sobre su ruptura con Cazzu y es que en esos momentos todavía no confirmaba que ya no se encontraban juntos.

Sin embargo, algunas personas han querido defender esta situación al señalar que probablemente Christian Nodal pidió que no le cuestionaran por Cazzu.

Pero, fueron varias las cuentas que señalaron que la entrevista de Christian Nodal en Hoy ya había sido grabada hace unos días.

Christian Nodal en Hoy (@MasFarandulaOf / X )

Estos serían otros detalles que probarían que la entrevista de Christian Nodal en Hoy fue grabada

Pero no solo el hecho de que Christian Nodal no hablará de su ruptura con Cazzu en Hoy hace pensar que la entrevista fue grabada.

Y es que otra señal fue que Tania Rincón compartió varias fotografías sobre la presencia de Christian Nodal en Hoy.

Hubo una que llamó mucho la atención y es que se mostraba como los conductores se encontraban abrazando a Christian Nodal.

Christian Nodal en Hoy (@taniarin / Instagram )

Pero esa escena fue casi al final del programa Hoy cuando los conductores despidieron a Christian Nodal y le agradecieron su presencia.

Por lo que Tania Rincón compartió la imagen muchísimo antes de que pasará esa escena, por lo que muchos usuarios se habían cuestionado que había pasado ahí.

Christian Nodal en Hoy (@programahoy / Instagram )

Otro detalle que no dejaron pasar los usuarios es que Galilea Montijo no apareció en ninguna de las secciones en las que apareció Christian Nodal.

Algo que llamó mucho la atención y es que la conductora suele estar presente en las entrevistas a los famosos.

Además de que al inicio del programa si se había mostrado que Galilea Montijo se encontraba presente en el foro.

En este sentido usuarios recordaron que fue hace unos días que Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy.

Por lo que consideran que fue en esos momentos que se grabó la entrevista a Christian Nodal y Galilea Montijo no se encontraba presente.

Christian Nodal en Hoy (Tomada de Video )

Comentario de colaborador a Christian Nodal genera polémica, pero ahora ya se sabe la razón

Los conductores de Hoy se mostraron muy amables con Christian Nodal en todo momento y es que lo querían hacer sentir en casa.

Para consentirlo, en el programa Hoy se realizó una exhibición de lucha, se llevó mariscos, además de que se realizó el clásico toro mecánico.

Christian Nodal en Hoy (@programahoy / Instagram )

Fue en ese momento que el comentario de un colaborador de Hoy que le hizo a Christian Nodal generó gran polémica.

Se trató nada más y nada menos que de Agustín Fernández, quien antes de subirse al toro mecánico mencionó: “Una versión argentina para hacerlo sentir en casa”.

Refiriéndose a que el le iba a salir lo argentino a cantar una canción de Christian Nodal, pero señalando que ya estaba acostumbrado por su novia.

Este comentario generó gran polémica y es que cuestionaron que Agustín Fernández haya dicho así después de que Christian Nodal anunció su ruptura con Cazzu.

Sin embargo ahora que se dio a conocer que la entrevista a Christian Nodal fue grabada, usuarios han señalado que Agustín Fernández no tuvo la culpa pues todavía no se confirmaba la separación.