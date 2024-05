Christian Nodal -de 25 años de edad- ya había anunciado que su relación con Cazzu había terminado; sin embargo, nadie se dio cuenta hasta que se confirmó la ruptura.

Fue durante el medio día del jueves 23 de mayo de 2024 que Christian Nodal y Cazzu -de 30 años de edad- anunciaron su ruptura.

Esto por medio de breves comunicados que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, generando tendencia inmediata entre sus fans.

Desde hace tiempo, la ruptura de Christian Nodal y Cazzu ya se venía especulando, más que nada porque ya no se les veía interactuar como antes.

Incluso, el cantante de regional mexicano ya había confirmado que su relación con la argentina había llegado a su final. Pero nadie lo notó hasta ahora.

Ahora que la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu se ha confirmado, han salido todos los indicios en los que esta noticia ya se había anticipado.

Tal fue el caso de una entrevista que el cantante dio en exclusiva para el programa de El Gordo y la Flaca, misma que salió el pasado viernes 17 de mayo.

Es decir, prácticamente una semana antes de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran su separación.

Al cantante le preguntan respecto a su relación con Cazzu, a lo que se puede apreciar cómo Christian Nodal habla de la también cantante en pasado.

Del mismo modo, Christian Nodal siguió diciendo que no estaba seguro si se iba a quedar con Cazzu toda la vida, pero que esperaba que así fuera.

Siendo así como habría dado a entender que ya estaban pensando en separarse.

“Sabes que uno no puede dar algo por hecho. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, yo quisiera quedarme con ella para toda la vida. Pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso. Tenemos una buena amistad y un buen compañerismo”.

Christian Nodal