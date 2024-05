¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu? Mucho se especuló sobre la ruptura que la pareja confirmó.

Tras casi dos años juntos y una hija en común, Christian Nodal -de 25 años de edad- y Cazzu confirmaron a través de sus redes sociales que habían tomado la decisión de finalizar su relación.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, este 23 de mayo Christian Nodal y Cazzu -de 30 años de edad- compartieron un mensaje en el que señalaron que habían tomado la decisión de separarse.

La noticia impactó a sus seguidores y es que Christian Nodal y Cazzu se habrían mostrado muy felices junto a su hija Inti.

Incluso algunos especulaban que Cazzu se encontraba nuevamente embarazada de Christian Nodal, a continuación te contamos todos los detalles sobre su ruptura.

Los rumores se confirmaron, Christian Nodal y Cazzu decidieron terminar su relación amorosa a casi un año de darle la bienvenida a su hija Inti.

Christian Nodal y Cazzu compartieron un mensaje en el que dieron a entender que habían terminado en buenos términos y es que seguirían en contacto por el bienestar de su hija.

Sin embargo, cabe recordar que desde hace un tiempo ya se hablaba sobre una posible ruptura entre Christian Nodal y Cazzu.

A través de las redes sociales se ha difundido la teoría de que Christian Nodal y Cazzu habían terminado por una presunta infidelidad.

Esto después de que Christian Nodal fue captado posando muy feliz junto a la cantante Etevie durante un evento de una marca.

Algunos usuarios creen que en realidad Christian Nodal no había superado a Belinda.

Por su parte en Ventaneando consideran que la separación entre Christian Nodal y Cazzu tiene que ver con sus diferencias culturales.

Daniel Bisogno se burló de que seguramente Cazzu quería un choripán y Christian Nodal salía por los tacos de suadero.

Incluso Pedro Sola señaló que Pati Chapoy cree que Christian Nodal quería que Cazzu se quedará con su hija en casa, pero ella también buscaba retomar su carrera.

En Ventaneando los conductores coincidieron que Christian Nodal y Cazzu son muy jóvenes y quieren seguir con su carrera y eso pudo haber afectado su relación.

Desde hace algunos meses surgieron algunos rumores que señalaban que Christian Nodal y Cazzu ya no se encontraban tan bien.

Una muestra de ello fue cuando Christian Nodal no felicitó públicamente a Cazzu en el Día de las Madres, algo que sus seguidores vieron como una muestra de que no se encontraban juntos.

Los rumores aumentaron cuando el pasado 13 de mayo, Christian Nodal eliminó de su cuenta de Instagram todas las imágenes en las que aparecía junto a Cazzu.

Además de que en algunos eventos públicos, Christian Nodal y Cazzu se habrían mostrado distantes.

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca’, Christian Nodal ya había hablado sobre su futuro con Cazzu en donde reconoció que no se arrepentía de lo que vivieron juntos.

“Uno no puede dar algo por hecho, por cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso me siento muy orgulloso porque tenemos una muy buena amistad, compañerismo”

Christian Nodal