Daff Hoffman, la prima de YosStop, no descansará hasta tener justicia

Daff Hoffman, la prima de la creadora de contenido YosStop, no descansará hasta tener justicia, así lo aseguró en un video publicado en la red

Recordemos que hace un par de días, Daff Hoffman siguió los pasos de YosStop y se expresó a través de las redes sociales.

Daff Hoffman compartió que teme por su vida, pues ha recibido amenazas por parte de Enrique Fabio Núñez Guerrero, abogado de su expareja.

Luego de sus declaraciones, Daff Hoffman publicó un nuevo video para agradecer el apoyo de los usuarios y compartir más sobre el proceso legal.

“Quiero agradecerle muchísimo a todas estas personas que me apoyaron en compartir este video”, dijo como preámbulo.

La prima de YosStop, expresó que “es lamentable que muchas veces tengamos que hacer este tipo de cosas de exponer nuestra vida”.

“Hacer videos y hacerlos públicos para tratar de buscar un poquito esa seguridad y esa tranquilidad que no tenemos”, explicó Daff Hoffman.

Por otro lado, dejó saber que al finalizar el proceso legal, compartiría los pormenores de la situación.

“Créanme que una vez terminando esto, les daré un poco más de detalles sobre lo que sucedió”, dijo.

Afirmó que “tenemos que hacer un poco de conciencia sobre todo lo que muchas mujeres y muchas personas estamos viviendo”.

“En donde se nos revictimiza, donde recibimos amenazas, donde muchas veces nuestra propia familia apoya a nuestros agresores”, dijo Daff Hoffman.

La familiar de YosStop, señaló que “a veces por eso es tan complicado salir de un lugar donde se nos está matando poco a poco”.

Daff Hoffman, prima de YosStop, compartió que llegaría hasta las últimas consecuencias, con relación al proceso legal en el que se encuentra inmersa.

“Les pido a todos una oración, yo no voy a quitar el dedo del renglón. Yo no me voy a dar por vencida y voy a buscar justicia para mí y para mis niños”

Daff Hoffman