Christian Nodal -de 26 años de edad- ya no quiere que le hablen de la nueva canción de Cazzu y así le responde a quien se la recuerda.

Un día antes de que Christian Nodal estrenara su canción “El Amigo”, Cazzu -de 31 años de edad- lanzó su canción “Con otra”.

Como era de esperarse, los detractores de Christian Nodal comenzaron a recordarle a Cazzu durante el estreno de su canción y así reaccionó el cantante.

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Christian Nodal responde a hater que le recordó la nueva canción de Cazzu

El jueves 20 de marzo se estrenó la nueva canción de Christian Nodal y el cantante compartió un video en Instagram para promocionarla.

Como era de esperarse, los detractores de Christian Nodal le recordaron que un día antes, Cazzu estrenó una canción.

“No, señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va engañar’”, escribió una usuaria de Instagram a Christian Nodal.

El cantante no soportó el comentario y le respondió a su hater: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo’”.

Christian Nodal lanzó una indirecta a Cazzu e hizo referencia a la canción de Grupo Firme ‘Ya supérame’ para responder a quienes le recuerdan a su ex.

Este comentario generó diversas reacciones, pues hubo quien apoyó a Christian Nodal.

Mientras otros insistieron en que Cazzu está pronosticando el fin de la relación de Christian Nodal y posiblemente, sea por una infidelidad.

Christian Nodal le responde a una hater tras recordarle a Cazzu (Instagram/@nodal)

Cazzu le ganó en reproducciones a Christian Nodal y sus detractores lo celebran

“Con otra” de Cazzu se volvió tendencia en YouTube y alcanzó las casi 5 millones de vistas en un día.

Mientras que “El Amigo” de Christian Nodal ha obtenido 54 mil de visitas en dos horas.

Los fans de Cazzu celebraron que su canción esté en tendencia y le haya ganado en reproducciones a la canción de Christian Nodal.

Por su parte, Christian Nodal recibió hasta el apoyo de su suegro, Pepe Aguilar, para promocionar su canción.