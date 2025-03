¿Mi suegro me respalda? Christian Nodal de 26 años de edad, apareció junto a Pepe Aguilar, el padre de su esposa casi a la par de la canción que Cazzu estrenó que le tiraría a Ángela Aguilar.

Cazzu estrenó el 19 de marzo de 2025, su canción ‘Con otra’, donde muchos ven que la letra sería totalmente dedicada a Ángela Aguilar de 21 años de edad, tras ‘meterse’ en su noviazgo con Christian Nodal.

Y es que más allá de que Cazzu -de 31 años de edad- ventilara a Ángela Aguilar, la canción también deja ver la clase de pareja que es Christian Nodal al cambiar a una por otra.

Sin embargo, llamó la atención que en medio de que esto Christian Nodal también hizo lo suyo compartiéndose junto a su suegro, Pepe Aguilar de 56 años de edad.

Como si se hubiesen puesto de acuerdo para subir contenido, Cazzu estrenó ‘Con otra’, una cumbia que estaría dedicada a Ángela Aguilar, mientras Christian Nodal hizo una aparición en TikTok.

¿Coincidencia? Muchos no creerían que Cazzu y Christian Nodal compartieron contenido hace 19 horas, al momento de esta nota, pero cada uno con su ángulo.

Mientras Cazzu subía la cumbia que sería tiradera a Ángela Aguilar, Christian Nodal se compartía con su suegro, Pepe Aguilar muy feliz promocionando su nueva canción.

Y es que el estreno de Cazzu casi se empalma con el de Christian Nodal con su nueva canción “El amigo”.

En el video que Christian Nodal subió con Pepe Aguilar, se les ve a los dos conviviendo tranquilamente con un caballito de alcohol, mientras cantan parte de la canción del sonorense.

“Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me fruta, hablar de eso no me gusta, yo de ese tema no opino”.

Letra de El Amigo, canción de Christian Nodal.