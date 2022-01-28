Demandan a Chris Brown por presuntamente drogar y violar a una mujer

Chris Brown fue demandado por presuntamente drogar y violar a una mujer en un yate estacionado en la casa del rapero Sean Combs, ‘Diddy’, en Miami.

La demandante es Jane Doe, una coreógrafa, bailarina, modelo y artista musical profesional, quien señaló que Chris Brown pasó de ser amigable a violarla, en cuestión de minutos.

De perder la demanda, Chris Brown sería obligado a pagar más de 415 millones de pesos a la presunta víctima , reveló el portal TMZ.

Chris Brown (@chrisbrownofficial)

Demandante relata cómo Chris Brown la habría drogado

Según la demanda, a la que obtuvo acceso TMZ; la mujer afirma que Chris Brown tomó el teléfono de una amiga con la que ella estaba haciendo una videollamada.

Acto seguido, Chris Brown le pidió ir a la casa de Diddy, en Star Island de Miami, lo antes posible. La mujer aceptó y se reunieron el 30 de diciembre de 2020.

Entonces, Chris Brown se le acercó a Jane Doe y le preguntó si quería un trago, ella aceptó y se dirigieron a la cocina del yate.

Chris Brown (@chrisbrownofficial)

Según la demandante, Chris Brown le dio una taza roja con una bebida mezclada y comenzaron a hablar. Minutos después...

ella comenzó a sentir “un cambio repentino e inexplicable en la conciencia” Jane Doe, demandante

Demandante detalla cómo la habría violado Chris Brown

En el testimonio citado en la demanda, la coreógrafa detalló los efectos que le provocó la bebida, que también habrpia bebido Chris Brown:

La demandante afirma que se sintió “desorientada, físicamente inestable y que empezó a quedarse dormida” Jane Doe, demandante

La demanda señala que Chris Brown habría aprovechado la situación para llevar a Jane Doe, “drogada” y “medio dormida” a una habitación.

Entonces, Chris Brown cerró la puerta del dormitorio, impidiendo que la mujer intentara irse, le quitó la parte inferior del bikini y comenzó a besarla, señala la demanda.

Jane Doe afirmó que entre susurros, le pidió a Chris Brown que se detuviera, pero él la violó y eyaculó dentro de ella, para después decir que “había terminado”.

Chris Brown (AP)

¿Por qué la demandante le exige a Chris Brown el pago de más de 415 mdp?

Al día siguiente, ña mujer dijo que Chris Brown le envió un mensaje de texto y le exigió que tomara una píldora del día siguiente, lo que ella acató de inmediato.

Ahora, la mujer está demandando a Chris Brown por más de 415 millones de pesos en daños, alegando que la violación le ha causado una severa angustia emocional.

Con información de TMZ