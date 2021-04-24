Chris Brown tiene un serio problema y es que podría pasar cuatro años de su vida en la cárcel y todo por violar su libertad condicional, así lo dio a conocer el diario Los Angeles Times.

Brown se encuentra en libertad condicional por el incidente de violencia doméstica que cometió contra su entonces novia, la cantante Rihanna, momentos antes de asistir a la entrega del Grammy en el 2009.

El pasado viernes, Brown fue expulsado del centro de rehabilitación en Malibú, donde trataba su ira y bipolaridad, lo que lo regresó a prisión hasta nueva audiencia, programada para el 23 de abril.

En su comparecencia ante el juez el lunes pasado, Chris fue obligado a presentarse la vestimenta naranja de interno, además se le negó la posibilidad de la libertad bajo fianza.

En el reporte recibido por el juez de la corte Superior de Los Ángeles, James Brandlin, se conoció que Brown fue expulsado por hacer comentarios amenazantes, rechazar una prueba antidrogas y tocar el codo a una mujer que también recibe tratamiento -lo que le está prohibido-.

Cabe señalar que no es la primera vez que el intérprete es expulsado de un centro de rehabilitación, lo mismo ocurrió en noviembre del año pasado, cuando salió de uno para ir a agredir a su madre con una piedra.

Su abogado, Mark Geragos, solicitó una fianza a fin de que Brown asista a un juicio pendiente para el 17 de abril en Washington por golpear a un hombre cuando éste le tomó una foto afuera de un hotel; no obstante, el juez rechazó la petición.

Con información de agencias