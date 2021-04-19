Chris Brown terminó de muy fea manera su concierto en el Anfiteatro Coral Sky en West Palm Beach.

El cantante fue detenido la noche del jueves al termino de su presentación. Los policías ya lo esperan para trasladarlo a la cárcel del condado; sin embargo, horas después quedó en libertad tras pagar una fianza de 2 mil dólares ($38.500 pesos).

La orden del arresto se emitió por un presunto ataque del año pasado en un club nocturno en Tampa. Chis se encontraba en una cabina de DJ cuando presuntamente atacó a un fotógrafo.

Vía TMZ