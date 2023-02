¿Chingu Amiga paga impuestos? Esto es lo que sabemos acerca de la controversia en la que se ha visto la creadora de contenido en TikTok de Corea del Sur.

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, es una influencer de TikTok con 22 millones de seguidores, muy querida en México por su manera de narrar los choques que ha vivido en nuestro país.

Pese a esto, Chingu Amiga ha sido señalada por algunos usuarios en redes sociales por cobrar en dólares y no pagar impuestos en México promoviendo la gentrificación.

Chingu Amiga (@chinguamiga / Instagram)

Así surgió la polémica sobre si Chingu Amiga paga impuestos

El origen de la polémica sobre que Chingu Amiga paga impuestos se originó en la redes sociales.

En TikTok, por ejemplo, la usuaria @naslemusa, publicó un video acusando a la influencer de cobrar en dólares para no pagar impuestos en México.

A esta críticas se unieron algunos usuarios en Twitter como @ccmexxas que Chigu Amiga evadía impuestos por estar de “visita” en nuestro país y no tener obligaciones fiscales.

Además, esta tuitera criticó que Chingu Amiga invita a los extranjeros para que vivan en México promoviendo la gentrificación y el encarecimiento del país.

Dichas acusaciones contra Chingu Amiga generaron diversas opiniones en redes sociales, ya que hubo personas que estuvieron a favor y en contra de la influencer surcoreana.

Tuit contra Chingu Amiga diciendo que no paga impuestos (@ccmexxas / Twitter)

¿Es verdad que Chigu Amiga no paga impuestos?

Cabe señalar que no se ha comprobado si Chingu Amiga paga impuestos o no en México. La propia creadora de contenido no ha dado una declaración al respecto.

En Twitter, los cibernautas que defienden a Chingu Amiga han señalado que en todo caso corresponde al SAT auditar a la influencer para saber si está al corriente con su impuestos.

Otros seguidores de Chingu Amiga explican que ella ya trabajó en algunas empresas y que pagó impuestos, además de que cuenta con permiso para trabajar.

Chingu Amiga (@chinguamiga / Instagram )

En ese sentido, se pueden leer comentarios a favor de Chigu Amiga como los siguientes:

“Se llama envidia, ¿ya le hiciste una autoría?, ¿eres del SAT?”, “Yo cobro en dólares y pago impuestos, ¿qué tiene que ver?” o “Sustenta tu comentario con fuentes reales”.