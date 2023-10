Chingu Amiga en traje de baño es la coreana que más estereotipos rompe y qué orgullo; sus fans aseguran que ya es “mexicana”.

Una de las influencers más virales es Chingu Amiga, originaria de Corea del Sur y que ha llamado la atención por su comparaciones de la vida en su país y México.

Sujin Kim -nombre de Chingu Amiga- se ha ganado la simpatía de sus fans y ahora dividió opiniones por lucir un traje de baño que rompió estereotipos.

¿Chingu Amiga no paga impuestos en México? Tunden a la influencer por promover la gentrificación

Corea del Sur tiene costumbres más conservadoras que en América Latina, como en la vestimenta.

Chingu Amiga ha manifestado en sus videos, que mostrar el ombligo o usar trajes de baños puede ser mal visto por algunos coreanos conservadores.

Es por eso que al vivir en México, Chingu Amiga se siente más libre y esta vez pudo usar un sensual bikini azul.

“Me puse tanga por primera vez en mi vida” fue la descripción que colocó Chingu Amiga en su video, donde se le ve usando un bikini azul y bailando.

View this post on Instagram

En otro video, Chingu Amiga comparó el tipo de personas que van a la playa; en una se le veía muy cubierta y en otra toma se lanza a las olas con su traje de baño.

Varios de sus seguidores la llenaron de halagos por usar su bikini y romper con estereotipos que la limitaban a usar las prendas que quisiera.

“Lúcete y pavonéate, luces espectacular”, “Tienes un cuerpo espectacular chica, presúmelo” y “Eres perfecta” fueron algunos de los halagos que recibió la influencer.

View this post on Instagram

Chingu Amiga siguió compartiendo su divertido viaje a la playa y su espectacular bikini e hizo otro video acompañada de una amiga coreana.

En este video hizo una transición, donde ella cambiaba de un centro comercial a la playa y volvió a lucir su traje de baño.

Así como hubo muchos halagos, no faltaron los criticones que comenzaron atacar a Chingu Amiga por lucir su bikini azul.

View this post on Instagram

Hubo comentarios donde la cuestionaba su necesidad de mostrar su bikini y aseguraron que era un “mal ejemplo”; incluso le pidieron que pensara en qué pensaría su familia en Corea del Sur y que podían criticarlos.

A pesar de que fueron más los buenos comentarios que las críticas, Chingu Amiga se disculpó por mostrar su bikini y explicó que decidió compartir su experiencia usando un traje de baño de este tipo, porque estaba muy feliz.

“Nadie me miraba tampoco, entonces yo pensaba que es algo muy común en México, que no pasa nada, por eso pues me emocioné mucho la verdad y lo subí”

Chingu Amiga