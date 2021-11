Charly López asegura que Ingrid Coronado le fue infiel con un futbolista durante una reciente entrevista.

Charly López e Ingrid Coronado se casaron en 1998 y tras algunos años de matrimonio, terminaron por divorciarse en el 2004, generando un sinfín de comentarios al respecto.

Se sabe que desde entonces habían tratado de mantener una buena relación, a pesar de estar separados; principalmente por su hijo, Emiliano.

Sin embargo, actualmente se encuentran en una batalla legal por una casa, lo que dio origen a la fuerte revelación de Charly López.

El ex garibaldi, Charly López, confesó que se divorció de Ingrid Coronado debido a dos infidelidades de parte de ella. Una fue con un famoso futbolista que está casado.

Fue durante una reciente transmisión del programa de espectáculos “De Primera Mano”, que Charly López acudió como invitado para ofrecer una entrevista.

El programa parecía transcurrir de forma habitual, hasta que Gustavo Adolfo Infante le preguntó al hombre de 52 años si era cierto que su ex esposa le había sido infiel con un futbolista.

Ante esto, el cantante se quedó en silencio por unos instantes, pues no se esperaba la pregunta.

Así que, tras el silencio incómodo, Charly López le cuestionó que de dónde había salido esa información: “¿De dónde sacas eso?”.

Entonces, el presentador le insistió, indicándole que podía mencionar el nombre del futbolista.

Entonces, el ex esposo de Ingrid se apresuró en pedir que no lo dijera por respeto a su familia, pues es un hombre casado.

De ese modo pasó a brindar su versión de lo sucedido, donde no solo estaba involucrado dicho futbolista; sino también otro hombre, cuyo nombre tampoco fue revelado.

“No, no lo digas; con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo; sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando Solar”

Charly López