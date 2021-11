Carlos Bonavides dice que el libro de Anabel Hernández es amarillista y solo compromete a los famosos. El actor señaló que cada artista es libre de decidir qué hacer con su vida.

En entrevista con varios medios, Carlos Bonavides fue cuestionado sobre el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández que expone las supuestas relaciones de varios famosos con personas ligadas al narcotráfico.

Carlos Bonavides tachó el libro de Anabel Hernández como amarillista y destacó que solo compromete a los famosos.

Sobre Anabel Hernández señaló que siempre el karma se regresa pues destacó que con su libro solo compromete a los famosos sin saber si es verdad.

“Si una persona hace un libro como ese, pues todo es un karma y pues todo se regresa. Y no podemos comprometer a compañeros que a lo mejor no tuvieron nada que ver y se está comprometiendo”

Carlos Bonavides señaló que el prefiere comer frijoles, pero estar tranquilo sin involucrarse en esa clase de problemas. Pero puntualizó que él respeta a todas las personas.

Al ser cuestionado sobre si en alguna ocasión fue contratado para amenizar una fiesta con narcotraficantes, Carlos Bonavides señaló que nunca se enteró.

Carlos Bonavides recordó que siempre se ha conocido su pida privada, desde sus problemas con el alcohol y drogas hasta sus trabajos, pero no ha tenido relación con narcotraficantes.

“Tengo mucha cola que me pisen, pero afortunadamente yo nunca he tenido relación. Pero respeto profundamente a todos, porque yo no me quiero meter en problemas”

