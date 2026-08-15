Charito Ruiz y Juan Beltrán del Río se comprometieron después de tres años de relación, luego de que el empresario preparara una romántica sorpresa durante una cena.

La propuesta ocurrió frente a una mesa decorada con velas, donde Juan Beltrán del Río se arrodilló ante Charito Ruiz y abrió una caja iluminada en azul.

Dentro de la caja había un anillo dorado con un gran diamante, que Beltrán del Río entregó a Charito Ruiz antes de recibir su respuesta afirmativa.

Charito Ruiz y Juan Beltrán del Río: así comenzó su historia de amor

El momento del compromiso de Charito Ruiz y Juan Beltrán del Río, fue registrado por un cómplice que acompañó la cena y posteriormente formó parte del video que se compartió en Instagram.

La influencer acompañó las imágenes con un breve mensaje dirigido a su prometido: “Te adoro”, mientras mostraba parte de la celebración.

La relación entre Charito Ruiz y Juan Beltrán del Río comenzó en octubre de 2023, después de que ambos se conocieran mediante amigos en común.

Los dos son originarios de Monterrey, Nuevo León, y desde entonces han compartido viajes, citas y diferentes momentos personales junto con sus respectivas familias.

Charito Ruiz y su novio, Juan Beltrán del Río (Instagram/@charitoruiz_)

Los hijos de Charito Ruiz, Sara María, Ana Priscila, Juan Mateo y Jorge Antonio, también han acompañado esta nueva etapa sentimental de la socialité.

Ana Priscila incluso reaccionó al anuncio del compromiso con un mensaje dirigido a su madre, mostrando públicamente su respaldo ante esta nueva decisión familiar.

Antes de su relación con Juan Beltrán del Río, Charito Ruiz estuvo casada durante 16 años con Ernesto D’Alessio , con quien tuvo a sus cuatro hijos.

La pareja anunció su separación en junio de 2023 y, tras concretar su divorcio, ambos continuaron sus vidas sentimentales mientras mantenían vínculos por el bienestar de su familia.