¿Cecilia Galliano se peleó con la prensa? Confiesa que se sintió agredida cuando le preguntaron por Irina Baeva y Gabriel Soto.

Cansada sobre los constantes cuestionamientos sobre Irina Baeva y Gabriel Soto, Cecilia Galliano -de 43 años de edad- prefiere huir de la prensa.

Sin embargo, Cecilia Galliano sorprende al revelar que se sintió agredida por la manera en la que fue abordada por los reporteros y asegura que ella nunca ha tenido un problema con la prensa.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano (Agencia México)

Cecilia Galliano confiesa que se sintió agredida por constantes cuestionamientos sobre Irina Baeva y Gabriel Soto

El nombre de Cecilia Galliano se viralizó en las redes sociales luego de que confesó que se sintió agredida tras los constantes cuestionamientos sobre Irina Baeva y Gabriel Soto.

Tras el difícil momento que vivió con algunos reporteros, Cecilia Galliano explicó qué es lo que había pasado y porqué habría preferido huir de la prensa.

En video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Cecilia Galliano se disculpó con los reporteros, pero puntualizó que si se sintió agredida ante cuestionamientos sobre Irina Baeva y Gabriel Soto.

“Yo le quiero pedir unas disculpas, sé que algunos no estaban. No soy una mujer que les falte el respeto, los exponga en algo, no tengo ningún problema de contestar nada, pero hoy sentí realmente una agresión que creo no me la merecía” Cecilia Galliano

Cecilia Galliano confesó que nunca se había sentido de esa manera, por lo que cree que por eso entró en shock ante la insistencia de una reportera.

“Nunca lo había sentido, entré como en shock. Viene de una mujer que me está exigiendo una empatía de algo que yo no conozco, no sé. La empatía no se tiene por mujer u hombre, es por el ser humano” Cecilia Galliano

Cecilia Galliano (@ceci_galliano)

En el video, Cecilia Galliano destacó que la estaban arrinconando y señaló que ella también podría decir sobre la vida de los reporteros porque los conoce.

“Arrinconarme, no me estabas asustando por tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida (…) Yo soy muy tranquila, pero yo conozco la vida de todos, porque ustedes son parte de mí” Cecilia Galliano

Cecilia Galliano dejó en claro que ella no es una mujer que le guste el show, pero no estuvo bien que la agredieran de esa manera.

“No soy la artista que busca el show, la agresión de hoy no estuvo padre. Ojalá que puedan pasar el mensaje de que no es la mamona no quiso dar, porque no fue así” Cecilia Galliano

En ese sentido, Cecilia Galliano destacó que ella conoce el juego y que le van a preguntar cosas de su vida privada, pero no va a permitir que le digan que hacer.

“Yo conozco el juego, no quiero jugar cuando tú crees que tienes el poder del micrófono para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer” Cecilia Galliano

Cecilia Galliano señaló que ella tiene una buena relación con la prensa, pero en esta ocasión se sintió arrinconada en una pared, donde no la dejaban ni hablar”

“No soy una artista que no te voy a contestar, pero no a la agresión. Yo me llevo muy bien con la prensa, siempre hay un frijol que es el que arruina todo” Cecilia Galliano

En su conversación, Cecilia Galliano destacó que sabe que debe de dar un titular y la prensa equilibra eso con la promoción de los proyectos.

Sin embargo, Cecilia Galliano señaló que en está ocasión si se sintió agredida y es la primera vez que vive algo así con la prensa.

“Nunca tuve un problema en la prensa, pero si voy a saber quién es” Cecilia Galliano

¿Qué pasó con Cecilia Galliano y la prensa? Por está razón se sintió agredida

En un video compartido por el canal de Michelle Rubalcava, se puede ver el desacuerdo que tuvo Cecilia Galliano con algunos reporteros.

Y es que al ser cuestionada sobre las declaraciones de Irina Baeva, Cecilia Galliano dejó en claro que no había visto nada ya que ella estaba concentrada en otras cosas.

Cecilia Galliano destacó que lo que menos le interesaba era lo que le estaban cuestionando, pues ella tenía otras cosas en qué preocuparse.

Sin embargo, una reportera le cuestionó sobre si como mujer no tendía empatía por Irina Baeva luego de que confesó que sufrió violencia.

De manera contundente, Cecilia Galliano señaló que la empatía no es solo porque es mujer sino es para todas las personas.

Además dejó en claro que no podría tener empatía de algo que no conocía y dejó en claro que ella solo estaba enfocada en trabajar.

Visiblemente molesta, Cecilia Galliano destacó que lo que le estaban cuestionando no le interesaba y señaló que no le molestaría trabajar con Gabriel Soto pues es una empleada.

“Solo estoy enfocada al trabajo, no me interesa. Yo solo estoy diciendo que estoy enfocada a trabajar, estoy pasando por una bonita racha (…) yo soy una empleada” Cecilia Galliano

Ante la insistencia de los reporteros, Cecilia Galliano intentó huir, pero no pudo: “Ya me hartaron”.

Cecilia Galliano destacó que no le interesaba el tema de Irina Baeva y Gabriel Soto y les pidió a los reporteros que ya lo superaran pues le seguían cuestionando lo mismo desde hace un año.

Antes de huir de la prensa, Cecilia Galliano dejó en claro que no tiene nada que decir porque no se metía en otras parejas.