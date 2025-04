En julio de 2024, Gabriel Soto anunció su separación de Irina Baeva; sin embargo, hasta hoy se dio a conocer el motivo.

De acuerdo con Irina Baeva -de 32 años de edad- su relación con Gabriel Soto se acabó porque él le fue infiel con varias mujeres.

Además, Irina Baeva declaró que Gabriel Soto -de 50 años de edad- la violentó psicológicamente.

La escandalosa ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva volvió hacer ruido ahora que la actriz rusa reveló el motivo.

No obstante, Gabriel Soto le hizo frente a las acusaciones de Irina Baeva de una forma inteligente, ya que no piensa darle más foco.

En el marco de la celebración de su cumpleaños número 50, Gabriel Soto aseguró que “cerró el libro completo” con Irina Baeva.

Así como se dijo agradecido por contar con el amor y apoyo de sus hijas y el público, ya que ellos saben qué clase de persona es.

Esto en referencia a que Irina Baeva dijo haber sido violentada psicológicamente por su ex pareja durante el último año de su relación.

“Se cerró, no el capitulo, el libro completo. Tengo a mis hijas que es lo más importante y tengo trabajo, así que de verdad todo lo demás, puede rodar el mundo. También me puedo avalar por el cariño de la gente, ya llevo casi 30 años en esto, sin el cariño de la gente no estaría aquí”

Gabriel Soto