Irina Baeva de 32 años de edad, acusó a Gabriel Soto de haberle sido infiel en más de una ocasión, siendo que el nombre de Brenda Zambrano salió a relucir entre las implicadas.

Y es que como acusaron a Brenda Zambrano de 31 años de edad, de supuestamente ser aquella con la que Irina Baeva cachó a Gabriel Soto siendo infiel, la ex Acapulco Shore se defendió.

Sin embargo, los comentarios de Brenda Zambrano no solo fueron encaminados a negarse, sino que aprovechó para tirarle a Irina Baeva de paso.

Irina Baeva (Agencia México)

Brenda Zambrano niega haber provocado la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Si Gabriel Soto fue infiel como Irina Baeva dijo, Brenda Zambrano no sabe, pese a que sí le mandó mensajes para que pudieran verse.

Fue a través de una entrevista con la ex Acapulco Shore a Venga La Alegría que se le cuestionó sobre lo dicho a ser o no, la tercera en discordia en la relación de los famosos actores.

Brenda Zambrano, influencer. (Agencia México)

Sin embargo, de forma inmediata Brenda Zambrano lo negó y aseguró que nunca vio a Gabriel Soto, pese a que el actor sí le pidió verse en Querétaro, Querétaro.

La influencer compartió que sí tuvo interacción con Gabriel Soto por medio de mensajes, donde él le compartió su interés de ir a verla en la ciudad donde radica en Querétaro, Querétaro.

Ante ello, Brenda Zambrano aseguró que esto nunca se logró, aunque él sí habría tenido insistencia en conocerla en persona. Esto además de que le dijo que estaba soltero.

“Quedó de visitarme y me habló de su casa de Acapulco, pero fueron mensajes hasta ahí, normales, cool. Pero nunca con intención de una noche ¿sabes? (...)”. Brenda Zambrano, influencer.

Por otra parte, dijo no creer que los mensajes que le mandó Gabriel Soto fueran para pensar que fue infiel, pues negó “fueguitos” o comentarios subidos de tono, aunque sí “coquetos”.

Pero eso sí, la influencer aseguró desconocer si en el momento en que el actor le mandó mensaje aún estaba o no, en una relación con Irina Baeva.

Brenda Zambrano cree que la relación de Irina Baeva con Gabriel Soto terminó por infidelidad, recordándole qué fue lo que ella hizo

Brenda Zambrano no solo negó ser la tercera en discordia en la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, sino que aprovechó para recordarle a ella qué fue lo que pasó con Geraldine Bazán.

Geraldine Bazán, actriz. (Agencia México)

Recordemos que -se dice- Irina Baeva se metió en la relación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán, incluso tirándole indirectas a la madre de las hijas del actor por redes sociales.

Ante ello, la ex Acapulco Shore, le mandó una indirecta muy directa a Irina Baeva, “el que la hace riendo, llorando la paga”, reviviendo lo que pasó con Geraldine Bazán.

Y es que Brenda Zambrano dijo que la actriz rusa no tendría motivo para “quejarse” de los mensajes de Gabriel Soto “traen un historial público”, entonces no me quejes”.