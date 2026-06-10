El cantante y compositor francés, Patrick Bruel, de 67 años de edad, se encuentra bajo investigación por presunta violación y agresión sexual.

El pasado 8 de junio de 2026, Patrick Bruel, considerado uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos, fue puesto bajo custodia policial.

La fiscalía de ⁠Nanterre, informó que al cantante se le está interrogando sobre hechos que involucran a 13 mujeres.

Hasta ese momento, Maurice Benguigui, nombre real del compositor, se ha declarado inocente de todas las acusaciones.

Al menos 30 mujeres han acusado públicamente a Patrick Bruel de agresión sexual

A través de medios como Elle, Mediapart y RTBF, cerca de 30 mujeres han acusado públicamente a Patrick Bruel de violencia sexual.

Los señalamientos iniciaron cuando tres mujeres acusaron a Patrick Bruel de agredirlas sexualmente e intentar violarlas entre 1997 y 2001.

En mayo pasado se presentaron ocho denuncias formales en su contra por presunta agresión sexual, intento de violación y violación, eventos que habrían ocurrido entre 1991 y 2015.

Una mujer más dijo haber sido abusada por él en 2010, en Bruselas.

Así como se inició una investigación en el oeste de Francia, que fue transferida a la fiscalía de Nanterre, por una presunta violación que habría ocurrido en 2012 en Dinard, en la región de Bretaña.

Patrick Bruel (@patrickbruel / Instagram)

Ante esto, mediante un bufete de abogados, el cantante aseguró que haría frente a las denuncias ya que no tiene nada que temer.

“Patrick desde hace varias semanas ha manifestado estar a disposición de la justicia para responder finalmente ante la autoridad competente en el marco del proceso judicial. Contestará a todas las preguntas de los investigadores y aportará todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia” Abogados de Patrick Bruel

¿Carrera de Patrick Bruel, llegó a su final?

Consciente del escándalo que lo rodea, Patrick Bruel ha decidido cancelar sus próximas presentaciones así como lo han dejado fuera de eventos.

Sus tres conciertos programados del 16 al 18 de junio en el Cirque d’Hiver de París han sido cancelados, así como sus tres presentaciones en el Olympia de Montreal, Canadá.

Canceló sus compromisos en Quebec, Suiza y Bélgica. Además de alcaldes de París y Marsella le han pedido no actuar en las ciudades.

Su situación se complica. Organizadores del festival suizo Paléo, anunciaron que no volverán a contratarlo, informó Variety.