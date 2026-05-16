Este viernes 15 de mayo, se reveló que se anuló el nuevo juicio a Harvey Weinstein por violación tras la división del jurado.
Con ello, el cargo por agresión sexual en Nueva York queda en suspenso luego de tres juicios contra Harvey Weinstein.
Anulan juicio a Harvey Weinstein por violación tras división del jurado
Luego de que el jurado no llegará a un acuerdo, el juicio de Harvey Weinstein por violación en tercer grado fue declarado nulo tras el tercer día de deliberaciones.
Ya en 2020 un jurado no pudo resolver el caso contra el exproductor de cine, aunque se anuló su condena.
Por lo que celebró otro juicio en 2025, pero las deliberaciones se estancaron también.
Pese a esto, Weinstein ha sido condenado por otros delitos sexuales y se mantiene en la cárcel.
Reportes indican que un jurado de Manhattan, en su mayoría conformado por hombres, deliberó sobre si Harvey Weinstein violo a la estilista y actriz Jessica Mann en 2013.
La defensa del magante hollywoodense argumentó que el encuentro fue consensuado y que Jessica Mann continúo viendo a Weinstein posteriormente.
Por su parte, Jessica Mann declaró que tuvo encuentros con Weinstein, pero que él la sometió a relaciones sexuales no deseadas después de negarse en diversas ocasiones.
Los miembros de jurado indicaron en una nota que llegaron a la conclusión que no alcanzaron un veredicto unánime.
Ante tal circunstancia, el juez Curtis Faber ordenó al jurado seguir deliberando.
Por lo que se fijó una audiencia hasta el 24 de junio para establecer si la fiscalía buscará un cuarto juicio contra Harvey Weinstein.