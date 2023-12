¿Carlos Arenas exhibe a Los Destrampados en plena transmisión en vivo? El conductor satélite de Hoy acusa a excompañeros de deberle dinero.

El nombre de Carlos Arenas se convirtió en tendencia luego de que acusó a dos de sus excompañeros de Venga la Alegría de morosos.

En plena transmisión en vivo, Carlos Arenas -de 46 años de edad- sorprendió a sus seguidores al arremeter contra dos de los conductores del matutino de TV Azteca.

Y es que Carlos Arenas exhibió que hace seis años le había prestado dinero a Los Destrampados y hasta el momento no le habían pagado.

Oskarín y Joss, mejor conocidos como Los Destrampados, no dudaron en responderle a Carlos Arenas y así lo exhibieron en sus redes sociales.

Tras su paso por Venga la Alegría y Sale el Sol, Carlos Arenas sorprendió a sus seguidores al convertirse en el conductor satélite de Hoy.

Pese a la petición de sus fans y algunos conductores, Carlos Arenas solo se ha convertido en el conductor recurrente del programa Hoy cuando alguno de los presentadores se tiene que ausentar.

Sin embargo, Carlos Arenas demostró que no olvida su paso por Venga la Alegría y es que aún tiene presente a sus excompañeros.

Aunque no a todos los recuerda por una buena causa y es que Carlos Arenas exhibió a dos de sus excompañeros como morosos.

A siete años de haber salido de Venga la Alegría, Carlos Arenas sorprendió al exigirle a Los Destrampados que ya le pagaran el dinero que le debían.

En una transmisión en vivo, Carlos Arenas señaló que hace seis años les había prestado dinero a Los Destrampados y hasta el momento no le habían pagado.

Carlos Arenas destacó que incluso Los Destrampados ya familia tienen y todavía no le pagan el dinero que le deben.

“De verdad sí me da pena que por este medio serio, somos poquitos conectados, 30 personas, pero o sea, yo sé que les voy a faltar al respeto a las personas, no a ustedes, pero ya páguenme, en serio, ya hace seis años que les presté, pero bueno, no puede ser, creo que ya hasta tienen hijos”

A través de su transmisión, Carlos Arenas señaló que le daba lastima que los hijos de Los Destrampados se enteren que sus papás no pagan.

Carlos Arenas en concreto se refirió a Oskarín y señaló que en realidad era un payaso.

“Ya tienen unos ‘Destrampaditos’ por ahí y pobres niños, ojalá que no se enteren o no estén viendo esto, que sus papás deben, sobre todo el payaso Oskarín, porque es un payaso, es un payaso y te señalo Óscar, Oskarín, Óscar o no sé cómo te llames, pero bueno, no puede ser”

Carlos Arenas