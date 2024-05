¿Carlos Arenas se queda en Hoy? Asegura que no tiene una chamba fija, pese a las peticiones de sus seguidores de que ingrese al matutino.

Desde que salió de Sale el Sol, Carlos Arenas -de 46 años de edad- se ha convertido en un invitado regular en el programa Hoy.

Y es que Carlos Arenas suele ser llamado para cubrir la ausencia de algún conductor, por lo que sus seguidores ya piden que lo incorporen como presentador titular.

Pese a las exigencias de los fans, Carlos Arenas confiesa que todavía no tiene claro y que por el momento se encuentra recibiendo propuestas laborales.

Incluso Carlos Arenas confesó si regresaría a Sale el Sol, luego de que se ha dado a conocer que los cambios entre los conductores no han funcionado.

Los televidentes del programa Hoy se sorprendieron al ver que Carlos Arenas había regresado al matutino.

Carlos Arenas volvió a Hoy para cubrir la ausencia de Raúl Araiza -de 59 años de edad-, quien se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones.

El regreso de Carlos Arenas hizo que volvieran a resurgir las peticiones para que el conductor se quede en el matutino como uno de los titulares.

En entrevista, Carlos Arenas confesó que pese a las peticiones de los fans, sigue sin una chamba fija por lo que se encuentra disfrutando de cada momento.

Carlos Arenas señaló que ha aprovechado que no tiene horarios establecidos para también irse de viaje y descansar un poco.

“Como no estoy trabajando de fijo, no tengo días pactados, hay que también aprovechar no todo es trabajar entonces de repente también darnos un descansito pues está bueno”

En su conversación, Carlos Arenas dejó en claro que solo estará en Hoy una semana por la ausencia de Raúl Araiza.

Carlos Arenas señaló que estuvo trabajando por mucho tiempo, por lo que ahora está disfrutando tener estas pausas donde ha podido viajar con amigos y pasar tiempo en familia.

En la entrevista, Carlos Arenas confesó que no ha hablado con la productora de Hoy sobre su permanencia en el matutino.

Y es que por el momento se encuentra disfrutando de esta etapa y no se encuentra desesperado por regresar.

Aunque destacó que cuando lo llaman él está feliz de regresar y por el momento le están dando los programas especiales.

Durante su entrevista, Carlos Arenas fue cuestionado sobre los cambios que ha sufrido Sale el Sol con el objetivo de mejorar sus niveles de audiencia.

Carlos Arenas confesó que no ha visto Sale el Sol, por lo que no tiene idea sobre cómo les ha ido.

“La verdad es que no he visto el programa, sé que entraron los nuevos conductores, hay varios amigos ahí, no sé cómo les esté yendo, pero yo creo que bien, no tengo idea la verdad”

Carlos Arenas