En su regreso a la Ciudad de México, Eduin Caz, junto al influencer Ese Pérez, se volvió tendencia en redes sociales.

El vocalista de Grupo Firme, en compañía de Jesús Ángel Pérez, fue visto paseándose en calles de la capital. Ambos iban a bordo de una motocicleta y no portaban casco...

Video de Eduin Caz y Ese Pérez en motocicleta y sin casco

El video que ya se viralizó en redes sociales muestra a Eduin Caz, de 31 años de edad, disfrutando de la CDMX abordo de una motocicleta deportiva que en ese momento conducía Ese Pérez, de 25 años de edad.

Eduin Caz y Ese Pérez querían ser reconocidos por lo que no usaron cascos aún cuando éstos garantizan la seguridad de conductores y pasajeros, pero sobre todo, son obligatorios.

La dupla paseaba con la cara descubierta, sonreían e incluso al notar que eran grabados, posaban. Esto inevitablemente desató una ola de críticas.

Eduin Caz y Ese Pérez (@eseperezoficial / X)

Mediante el Instagram del influencer, quien compartió el clip asegurando que es una digna parodia de la película “Tres metros sobre el cielo”, aunque en la versión “sobre el cerro”, cibernautas los tachan de imprudentes.

“Que imprudencia ir sin casco eh”, “Preciosos, pónganse casco, aún quiero escuchar música de Grupo Firme”, “Pérez, pon atención al frente que traes al amor de mi vida“, “¿Sabes cuánto vale ese wee? No mms ponle casco”, expresan.

¿Cuál es la sanción de transitar abordo de una motocicleta sin casco?

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, circular en motocicleta sin amerita una sanción que va de los $2,346.20 a $3,519.30 pesos.

Así como amerita la remisión inmediata de la motocicleta al corralón y se restan 3 puntos a la licencia de conducir.

Aunado a esto, no usar casco aumenta el riesgo de lesiones mortales en caso de accidentes.