Tras lanzar un llamado en redes sociales ante la desaparición de su familiar Nataly, Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, confirma su hallazgo sin vida en Quintana Roo.

Familiar de Itzel Barro, esposa del Capi Pérez, es hallada sin vida tras su desaparición

Luego de que en sus redes sociales, Itzel Barro, esposa del Capi Pérez hiciera un llamado para ayudarla a encontrar a su familiar Nataly Montserrat González Barro, confirmó a través de sus historias en Instagram que fue hallada sin vida en Quintana Roo.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción.” Itzel Barro

Tal y como había revelado en sus redes sociales Itzel Barro, Nataly Montserrat era veterinaria y fue vista con vida por última vez saliendo de un fraccionamiento en Cancún, Quintana Roo el pasado 25 de diciembre.

Sin embargo, el hallazgo de su cuerpo sin vida de la joven de 30 años de edad, familiar de la esposa del Capi Pérez, se realizó el pasado 28 de diciembre por la Fiscalía de Quintana Roo.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, Nataly fue encontrada en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, muy cerca de donde fue vista por última vez y realizan una acotación en donde aclaran que su cuerpo fue hallado sin signos visibles de violencia.