A través de su Instagram, la esposa del Capi Pérez, Itzel Barro, lanzó un video haciendo un llamado a sus fans, seguidores y a las autoridades para localizar a un familiar que desapareció en Cancún, Quintana Roo.

Nataly Montserrat González Barro desapareció el 25 de diciembre en Cancún, Quintana Roo.

Nataly Montserrat González Barro desapareció el 25 de diciembre en Cancún (@holaenfermera)

¿Qué dijo Itzel Barro, esposa del Capi Pérez sobre su familiar desaparecido en Quinta Roo?

En un video subido a sus redes sociales, la esposa del Capi Pérez, Itzel Barro, reportó la desaparición de su familiar Nataly Monserrat González Barro, de 30 años de edad.

Tal y como ella reveló en este video, Nataly fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre de 2025 a las 11:30 p.m., cuando salía del fraccionamiento Jardines del Sur #6 en Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con Itzel Barro, su familiar vestía un camisón beige y chanclas .

Aprovechando su popularidad en redes sociales, la esposa del Capi Pérez recurrió a sus redes para solicitar ayuda a sus seguidores.

Itzel Barro, además, destacó que su familiar desaparecido es doctora veterinaria que “ama a los animales y sobre todo es una mujer muy trabajadora”.

Finalmente, la esposa del Capi Pérez pidió que cualquier información sobre Nataly Montserrat González Barro sea comunicada al 911.